GPU廠沐曦拚A+H股上市

市值超過人民幣2,700億元的大陸國產GPU廠商沐曦股份發布公告，擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在港交所主板掛牌上市。

值得一提的是，沐曦股份此次赴港，距離其在上海科創板IPO僅相隔半年時間。成立於2020年的沐曦股份，科創板上市之路堪稱「狂奔」，全程耗時不足六個月，2025年6月30日上市申請獲受理，10月24日火速上會並通過上市委審議，12月5日完成定價申購，12月17日登陸科創板，成為繼摩爾線程之後A股上市的第二家國產GPU企業。

國際金融報報導，關於赴港上市的原因，沐曦股份給出的理由，與多數赴港企業頗為相似。公司在公告中明確表示，此舉是為滿足業務發展需要，進一步提升公司治理水準和核心競爭力，深入推進全球化戰略。

根據公告，沐曦股份本次發行所得募集資金，在扣除發行費用後，擬用於新一代通用GPU產品研發和商業化、MXMACA軟體生態建設、產業鏈投資及併購、行銷及銷售體系建設、補充日常營運資金及其他一般公司用途等。

商業化方面，2022年至2024年，沐曦股份的營收分別為人民幣42萬元、5,302萬元和7億元；2025年營收年增121%，達人民幣16億元，遠超前三年營收總和。

根據沐曦財報，截至2025年底，GPU產品累計銷量超過5.5萬顆，相繼應用部署於十多個智算集群。2026年第1季，公司營收人民幣5億元，年增75%。產品迭代方面，該公司基於全國產供應鏈打造的新一代訓推一體GPU「曦雲C600」已實現量產銷售。

作為高性能通用GPU領域的龍頭企業，沐曦股份此次籌劃赴港上市，正處於國產AI算力產業加速重構的關鍵階段。

從供給端看，大陸AI算力市場正從海外單一供給主導，轉向海外與國產晶片並存的格局。