長鑫科技將IPO 估值衝32兆 大陸DRAM龍頭拚本月掛牌

大陸DRAM龍頭長鑫科技拿到上市批文，業內預計或將於6月登陸上海科創板，在AI帶動記憶體需求成長下，長鑫科技估值有機會上看人民幣5.5兆元至6.8兆元（約新台幣32兆元）。

根據長鑫科技招股書，此次科創板IPO擬募資人民幣295億元（約新台幣1,386億元），將創下科創板募資金額新紀錄。

財新網報導，大陸證監會12日發布關於同意長鑫科技集團首次公開發行股票註冊的批文。長鑫從2025年7月進行IPO輔導備案，同年10月通過輔導驗收，12月30日獲證監會受理，到2026年5月底順利通過上市委會議審核並即刻遞交註冊，6月12日即拿到上市批文，長鑫科技的IPO進展速度非常快。

長鑫科技是科創板首單獲受理的「預先審閱」項目，為上交所面向關鍵核心技術攻關的科技企業，在正式受理IPO前進行非公開預審，提前完成問詢與回覆；正式受理後加快審核程序，以避開市場提前炒作，同時為企業上市靈活控制上市節奏留出空間。

長鑫科技IPO申報稿顯示，2026年第1季營收增長719%至人民幣508億元，淨利潤人民幣330億元，相較去年同期的虧損人民幣28億元，明顯轉虧為盈。

但財務層面仍存不小壓力，最新申報數據顯示，公司累計未彌補虧損人民幣366億元，長期借款規模高達人民幣1,188億元。2023年至2025年的研發投入不斷增加，分別為人民幣46.7億元、人民幣63.4億元和人民幣95.9億元。

業內人士指出，半導體領域行業周期性強，景氣輪動速度快，傳統市盈率容易失真，但目前存儲市場需求持續高景氣，周期屬性弱化，可以採用預期市盈率進行估值。

根據長鑫科技今年上半年的盈利及存儲晶片行業2026年的預測市盈率中樞推算，對應估值約在人民幣5.5兆元至6.8兆元之間。

長鑫科技預計今年上半年營收將年增612%至677%的增長，淨利潤預計年增17倍至19倍。大陸監管層曾問詢其業績增長的持續性，長鑫科技坦言，業績高成長「存在不可持續的風險」。對於正處於上市衝刺階段的長鑫科技而言，如何穿越行業強周期，依然是公司經營面臨的一大考驗。