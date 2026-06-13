違法出境個資 大陸旅遊巨頭攜程挨罰人民幣1000萬

中國旅遊巨頭攜程遭到反壟斷調查之際，近期又因為違法出境個人資訊，被上海市網信辦重罰人民幣1000萬元（約新台幣4700萬元）。雖然這對獲利驚人的攜程是九牛一毛，但形同坐實用戶此前質疑攜程外洩個資的說法。

上海市互聯網信息辦公室今天通報，近期，在國家網信辦指導下，上海市網信辦針對屬地部分企業網路數據安全主體責任履行不到位、安全管理防護措施缺失、後端處理數據合規能力不足、數據出境合規審計不嚴等問題，辦理了一批執法案件。

通報提到，其中，針對上海攜程商務有限公司未落實數據出境安全評估要求、違法出境個人資訊等行為，依據「個人信息保護法」，予以罰款1000萬元的行政處罰，並責令企業限期改正。

通報稱，攜程受處罰後積極配合，全面落實有關整改要求。

上海網信辦表示，今年以來，透過執法辦案發現，部分民生領域網路企業仍然存在違法違規出境個人資訊的行為。網信部門進一步加大網路執法力度，嚴厲打擊危害網路與數據安全、侵害個人資訊權益、擾亂經濟社會秩序等各類網路違法違規行為。

上海網信辦未說明攜程違法出境個資的詳細情節。

在此之前，攜程2025年9月1日與柬埔寨國家旅遊局簽署行銷合作協定，為柬埔寨宣傳旅遊，其後引發中國用戶強烈質疑柬埔寨旅遊的安全性，擔心攜程會將個資洩露給當地的灰色與非法產業鏈，進而遭到網路詐騙，一度引發註銷帳號潮。攜程其後宣稱，雙方合作不涉及數據，不會洩露用戶隱私。

攜程2025年獲利高達332.94億元，相當於日賺逾9000萬元。攜程吞下千萬罰單的消息傳出後，中國網友紛紛表示罰太少了，許多用戶擔心個資已遭外洩。

中國國家市場監管總局1月14日宣布，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。攜程總市占率逾7成，此前多次因為侵害用戶與商家權益，遭地方監管部門約談整改。