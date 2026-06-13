大陸政府債務突破人民幣100兆元 5年翻倍

中國人民銀行（央行）昨天公布5月份金融統計數據報告顯示，截至5月底，中國政府債券餘額增至人民幣100.6兆元（約新台幣470兆元），比去年同期成長15.1%。官方資料顯示，中國政府債務餘額近5年已經翻了一倍。

陸媒第一財經報導，中國政府債務基本來自於政府發行債券。人民銀行公布的數據，意味著中國政府債務餘額首次突破人民幣100兆元關卡。

報導稱，中國政府債務餘額突破人民幣100兆元的背後，是近幾年為對沖經濟下滑壓力，實施積極財政政策持續發力。一方面政府加大新增舉債力度，籌集更多資金用於民生等重大專案建設，以穩投資穩經濟；另一方面，為化解地方政府隱形債務風險，近年地方政府發行大量政府債券置換隱形債務，隱形債務顯性化，也推高政府債券餘額。

2024年11月，中國全國人大常委會會議表決通過，批准「國務院關於提請審議增加地方政府債務限額置換存量隱性債務的議案」，推出總額達人民幣12兆元的化債規模，分年化解地方隱形債務，是這兩年中國政府債務餘額明顯增加的主因。

人民銀行昨天公布的報告顯示，今年前5月，中國社會融資規模增量累計為人民幣17.48兆元，比去年同期減少人民幣1.16兆元。其中，政府債券淨融資人民幣5.67兆元，年減人民幣6340億元。

官方統計顯示，2020年，中國政府債務餘額為人民幣46.55兆元，負債率（政府債務餘額占GDP比重）45.8%；2024年增至人民幣82.1兆元，負債率突破國際公認的警戒線60%，來到68.7%；2025年債務餘額增至人民幣96.05兆元。如今，突破人民幣100兆元大關。