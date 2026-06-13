AI需求帶動 陸半導體併購潮瞄準功率半導體、類比IC

在AI帶動高效能運算需求下，大陸半導體產業掀起新一波併購潮，多家A股上市公司相繼布局功率半導體與類比IC領域。業界認為，隨著AI資料中心、車用電子及工控市場需求增長，具備高可靠度技術的功率半導體與類比IC廠商成為併購焦點。

半導體分立器件製造商銀河微電12日公告，正在籌劃透過發行股份方式，購買恆泰柯半導體（上海）有限公司100%的股權，同時募集配套資金。恆泰柯主營業務是功率半導體的設計和銷售，現有700多款產品，應用在各類電源、鋰電池保護、無刷電機、新能源汽車（OBC、電控）等領域。

半導體封裝測試業務公司藍箭電子同日公告，擬以自有或自籌資金3.36億元收購成都芯翼科技有限公司60%的股權。成都芯翼產品主要聚焦於計算機處理、感知與導控、雷達通訊對抗等三大應用場景，重點研發產品包括通訊介面晶片等。

21世紀經濟報導出，今年以來，A股併購功率半導體、類比IC公司的交易持續升溫。東微半導、鍇威特、紫光國微等也已發布收購預案。

業內人士表示，半導體AI運算叢集是典型高耗電場景，GPU功耗大幅提升要求人工智慧數據中心全面升級供電系統，供電、電控系統環節正是類比IC與功率半導體的核心應用市場。

值得注意的是，今年以來A股公司對類比IC、功率半導體資產的併購，幾乎都聚焦在車用、工業控制等領域。相關人士分析，汽車、工業控制等對晶片可靠性、穩定性要求標準更高，擁有相關成熟技術的企業，更容易切入AI服務器等高景氣下游市場。

但業內人士也提到，類比IC、功率半導體需求呈現顯著結構性分化特徵，AI、車用、工控等高可靠晶片需求量大，而消費電子類晶片市場持續低迷。有分析認為，市場需求不區分產品高中低端，而是看晶片是否適配AI相關功能場景，具備AI配套能力的晶片訂單均保持高景氣。