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中國大陸長鑫科技將上市 A股2026年最大IPO

中央社／ 台北13日電

綜合陸媒報導，中國證監會通過長鑫科技集團股份有限公司首次公開發行股票（IPO）並在科創板上市註冊申請。長鑫科技擬募資人民幣295億元（合1327億台幣），僅次於中芯國際的532億元，成為科創板史上第二大、今年A股最大IPO。

中國證監會網站12日公布「關於同意長鑫科技集團股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆」。長鑫科技去年7月就已完成上市輔導備案，12月30日獲上交所受理；今年3月因財務資料過期，在科創板IPO進程一度程序性終止。

長鑫科技這次擬募資295億元，僅次於中芯國際的532億元，成為科創板歷史上第二大、今年全A股最大IPO。

長鑫科技成立於2016年，總部位於安徽合肥，是中國最大的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）企業之一，被視為中國突破儲存型快閃記憶體國產化，減少對三星、SK海力士、美光等國際巨頭依賴的關鍵企業之一。

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