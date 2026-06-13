中國日本商會發布白皮書 59%日企擬增加和維持對大陸投資

中國日本商會11日發布白皮書顯示，計劃今年「增加」和「維持」在中國投資的日資企業合計占比達到59%。同時，白皮書將「營造穩定中日關係的良好環境」列為重點，表示「衷心希望能促進中日兩國對話」。

綜合陸媒澎湃新聞、第一財經報導，中國日本商會11日在北京發布「中國經濟與日本企業2026年白皮書」。

中國日本商會會長本間哲朗在發布會上表示，儘管面臨激烈的本土市場競爭以及變幻莫測的國際形勢，絕大多數在中日資企業仍然選擇堅定看好並深耕中國市場。

白皮書顯示，根據今年稍早的調查，計劃今年「增加」和「維持」在中國投資的日資企業合計占比達到59%。商會收到的回饋較為積極，不少企業表示擴大投資是為了應對「市場需求及訂單量增加」，或是為了「保持競爭力」。

白皮書援引日本外務省的官方統計稱，在中日資企業的海外分支機構已達3萬2364家，較上年淨增1000家以上。

據日經中文網報導，白皮書中也提到，中方強化管控稀土及軍民兩用物項，中國政府的相關法規「在執行過程中可能存在的不透明性」，呼籲進一步明確出口許可標準。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說，引起中日關係緊張，已波及企業經營。白皮書表示，「衷心希望本白皮書能促進中日兩國對話」，並寫明，希望國家間的政治與外交問題不會波及企業活動與文化交流。

本間哲朗也在發布會上表示，「期待兩國政府間的高層對話與溝通交流，不受國際政治局勢左右，能定期穩定地開展」。並將11月在廣東省深圳市舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議視為「重大機會」。

據日本共同社報導，本間哲朗還對日本國際貿易促進協會會長、前眾議院議長河野洋平的逝世表示悼念。他說，「將堅定不移繼承其遺志——正是在日中關係處於嚴峻局面之時，更應該強有力地恢復民間經濟交流」。