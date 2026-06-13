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美1260H清單列新興科技企業 陸商務部批無理打壓

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國大陸商務部。（彭博社）
中國大陸商務部。（彭博社）

美國五角大廈8日公布「1260H」清單，列舉與中國軍方有關聯的企業實體，並從傳統軍工企業擴大至AI、新能源車等新興科技領域。大陸商務部在清單公布數天後回應，中方對此強烈不滿、堅決反對，並指美方對中國企業進行無理打壓。

五角大廈每年定期更新1260H清單，今年新增阿里巴巴比亞迪、百度、藥明康德等知名大型企業，總共有188間中國企業實體列入清單中，領域涵蓋電子、航太、無人機、汽車製造、生技醫療等。

這份清單不具全面制裁的法律效力，但據美國近期通過的法律，美國國防部自6月底起將不得直接與名單上企業簽約；自2027年起，也不得透過第三方採購這些企業的產品或服務。這些措施恐造成相關中企及其合作夥伴實質成本。

大陸商務部13日以「答記者問」形式表示，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

大陸商務部並提到，中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建中美建設性戰略穩定關係的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。

針對近期這份更新的「1260H」清單，有分析指出，近年認定範圍逐漸擴大，並從傳統軍工企業擴大至AI、新能源車、機器人等新興科技領域。華府無黨派智庫「捍衛民主基金會」中國資深研究員辛格頓認為，這份名單公布反映華府不再將這些公司視為個體，而是將整個科技業視為戰略爭奪的焦點。

美國智庫保衛民主基金會（FDD）認為，這反映北京正進一步推動軍民融合戰略，尤其是在解放軍試圖轉型為具備「智慧化」作戰能力的軍隊之際，希望將新興科技更有效整合進軍事工業體系。而中國「十五五」規劃當中也明確寫出要推動「新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動」。

大陸商務部 比亞迪 阿里巴巴

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