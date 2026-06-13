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陸企遭美列軍工企業名單 北京批：罔顧川習會共識

中央社／ 上海13日電
五角大廈更新涉中國軍事關聯企業名單，阿里巴巴上榜。（路透）
五角大廈更新涉中國軍事關聯企業名單，阿里巴巴上榜。（路透）

美國五角大廈日前將阿里巴巴、百度以及比亞迪新增為協助中國軍方的企業，對此，中國商務部今日批美方罔顧中美元首會晤共識，促美方立即撤銷措施，否則中方將堅決反制。

中國商務部網站13日針對此事以發言人名義發布「答記者問」表示注意到這一情況，「中方對此強烈不滿、堅決反對」。

中國商務部發言人宣稱，「美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局」，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

中國商務部發言人說，中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建中美建設性戰略穩定關係的正確軌道，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇，「否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔」。

川習會5月14日在北京舉行，中國國家主席習近平當時表示，美國總統川普同意構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，特色是合作為主、競爭有度、分歧可控以及和平可期。

路透社報導，五角大廈本月8日公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，電子商務集團阿里巴巴、網路搜尋引擎巨擘百度以及汽車製造商比亞迪等入列。

報導說，五角大廈2月曾一度公布更新名單，但隨後撤下，8日公布的名單有許多曾在2月名單中出現，包括阿里巴巴、百度及比亞迪，其他新增公司還包括生技公司藥明康德（WuXi AppTec）以及以人工智慧（AI）驅動的機器人公司速騰聚創（RoboSense） 。

報導說，五角大廈未正式對列入名單的中企施加制裁，但根據新法規，五角大廈未來數年將不得與名單上的公司簽署合約或採購。

北京 五角大廈 比亞迪

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