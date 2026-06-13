美國防部將中企列清單 陸商務部：若不停止錯誤作法，將堅決有力反制

大陸商務部新聞發言人上午就美國防部將部分中國企業列入「中國軍事企業清單」一事，以答記者問方式表態稱，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓。中方對此強烈不滿、堅決反對。

美國五角大廈在2026年6月8日公布新的「1260H」清單，列舉與中國軍方有關聯的企業實體，其中包括阿里巴巴、比亞迪、百度、藥明康德、京東方等知名大型企業在內，總共188間中國企業實體入列。其中藥明康德並已對美國防部提起訴訟。

據大陸商務部消息，有記者問：美東時間6月8日，美國國防部將多家中國企業列入「中國軍事企業清單」”，請問商務部對此有何回應？

商務部發言人答稱，我們注意到這一情況。中方對此強烈不滿、堅決反對。美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

他提出，中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷相關措施，回到建構中美建設性戰略穩定關係的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。

發言人警告稱，否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。