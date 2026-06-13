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AI生成企業負評 陸官方嚴管

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
AI示意圖。(路透)
AI示意圖。(路透)

大陸持續加強網路平台企業負面資訊治理。大陸國家網信辦指導重點網站平台共同制定《整治涉企侵權信息，優化營商網路環境自律公約》，要求平台及時清理侵犯企業及企業家權益的資訊，不得推薦AI生成的企業負面內容，並禁止企業負面訊息透過付費流量擴散，長期發布涉企負面資訊的自媒體帳號也可能被取消營利資格。

大陸網信辦昨（12）日透過微信公眾號「網信中國」公布公約。公約共列出十項措施，涵蓋涉企侵權資訊治理、演算法推薦、熱搜榜單管理及自媒體監管等內容。

其中，公約要求平台加強熱搜與榜單管理，不得呈現AI生成的涉企負面資訊，也不得炒作企業家「口水戰」、企業家私生活以及未經核實的企業負面熱點事件。

在演算法推薦方面，公約要求平台持續優化推薦機制，不得推薦專門蒐集企業、產業及企業家負面資訊的自媒體帳號，並對AI生成的涉企負面內容予以限流。

公約也提出，平台應主動清理經核實的涉企虛假不實資訊，並加強打擊網路水軍與機器人帳號，對發布統一話術或大量散布同質化涉企內容的帳號進行處置。

值得注意的是，公約明確要求平台完善流量投放機制，強化審核措施，杜絕涉企負面資訊透過付費方式獲取流量，也就是俗稱的「投流」行為。

大陸

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