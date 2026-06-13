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記憶體缺貨 陸新能源車漲價

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
新能源車示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場
新能源車示意圖。圖／AI生成，非當事人，非新聞現場

在AI算力需求擠占記憶體產能與汽車智慧化推升需求的「雙重夾擊」下，車規級記憶體價格三個月內飆漲180%，導致十多家大陸新能源車企調漲售價或收緊優惠，漲幅在人民幣2,000至6,000元之間（新台幣9,200元到2.7萬元）。

與此同時燃油車市場卻持續加碼折扣，兩大陣營走勢明顯分化。

華爾街見聞報導，此輪漲價直接觸發因素是上游記憶體成本大幅攀升。

以北京某新能源汽車4S店為例，5月以來，店內多款車型的輔助駕駛選裝包價格已從人民幣9,900元上調至人民幣1.2萬元，車企公告明確將原因指向全球記憶體成本上漲。

這一成本壓力正在向終端市場傳導，並對消費者購車決策形成影響。市場研究機構TrendForce預計，2026年全球新能源汽車銷量將達到2,335萬輛，年增14%，但上游成本上行將使今年整體汽車市場的價格壓力明顯強於2025年。

車規級記憶體價格的急劇上漲，根源在於供需兩端同步承壓。中國汽車報報導，AI需求激增是推高汽車記憶體價格的核心驅動力之一。

人民幣 售價 大陸

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