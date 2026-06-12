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中國前5月融資成長創新低 房貸增幅大減

中央社／ 台北12日電

中國人民銀行（央行）今天公布5月份金融統計數據報告，今年前5月，社會融資規模增量為人民幣458.81兆元（約新台幣2142兆元），年增7.7%，創有紀錄以來最低增速；代表房貸的「住戶中長期貸款」僅增加628億元，較去年同期大減7719億元。

報告顯示，今年前5月，中國社會融資規模累計增加17.48兆元，比去年同期減少1.16兆元。其中，對實體經濟發放的貸款增加9兆元，少增1.38兆元；5月新增貸款5010億元，也少增913億元。

中國持續消費疲弱，內需不振。儘管銀行定存利率已降至1字頭，民眾與企業依然增加存款、償還貸款，而不是拿出來投資。

報告顯示，今年前5月，人民幣存款增加15.77兆元，比去年同期的10.68兆元大增逾5兆元。其中，住戶存款增加5.63兆元，非金融企業存款增加1.26兆元，財政性存款增加1.91兆元，非銀行業金融機構存款增加5.64兆元。

與此同時，在4月居民貸款淨償還破歷史記錄後，5月居民仍在淨償還1412億元，其中短期償還840億元，中長期償還571億元。

報告顯示，前5月，居民貸款淨減少6314億元，短期貸款減少6942億元，顯示居民消費信心不足，信貸需求低落；中長期貸款（房貸）僅增加628億元，去年同期則是增加8347億元。

陸媒中國金融網分析稱，這些數據拼在一起，畫出了一幅「精緻的保守主義」景象：居民拼命存錢、企業不敢借錢、房子淪為滯銷品。

分析說，中國央行的（放款）水龍頭已經擰到最大，但水就是流不進實體經濟。下半年，政策可能得拿出更猛的藥——降息、降準、放寬購房限制、加大財政支出，甚至直接給居民發錢。

根據人民銀行今天發布的報告，截至5月底，中國廣義貨幣供應量（M2）餘額353.67兆元，年增8.6%；狹義貨幣供應量（M1）餘額114.89兆元，年增5.5%；流通中貨幣（M0）餘額14.69兆元，年增11.9%。

房貸 央行 人民幣

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