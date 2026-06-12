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2026陸家嘴論壇17日上海開幕 金監總局長丁向群將出席演講

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
上海市市政府新聞辦主任陳怡群（左起）、國家金融監督管理總局辦公廳副主任鄢姣、上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全、人民銀行上海總部副主任陳繼明、大陸證監會上海監管局副局長趙國富，出席介紹2026陸家嘴論壇有關情況。記者林宸誼／攝影
上海市市政府新聞辦主任陳怡群（左起）、國家金融監督管理總局辦公廳副主任鄢姣、上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全、人民銀行上海總部副主任陳繼明、大陸證監會上海監管局副局長趙國富，出席介紹2026陸家嘴論壇有關情況。記者林宸誼／攝影

2026陸家嘴論壇17日到18日將在上海開幕，金融監管總局局長丁向群將出席陸家嘴論壇開幕式，致開幕辭並作主題演講。上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全12日表示，本屆論壇將主題設定為「全球制度倡議下的金融發展與合作新願景、新挑戰和新機遇」，並有8場全體大會。

除了周小全，還包括上海市政府新聞辦主任陳怡群、國家金融監督管理總局辦公廳副主任鄢姣、中國人民銀行上海總部副主任陳繼明、大陸證監會上海監管局副局長趙國富出席12日發布會，說明2026年陸家嘴論壇情況。

今年論壇由中國人民銀行、國家金融監督管理總局、大陸證監會和上海市政府共同主辦，由國家金融監督管理總局局長與上海市市長擔任共同輪值主席。

周小全介紹，本次論壇設有8場全體大會，除大會主題外，還設置「全球金融治理改革與合作」、「建立健全功能完善的資本市場」、「滬港金融協同發展賦能高水準金融開放」等七個議題，涵蓋了當前經濟、金融領域的熱點。

周小全提到，面向「十五五」，將加快建設上海國際金融中心，穩步擴大金融制度型開放，持續提升現代金融體系的適應性、競爭力、普惠性，加快與國際規則標準相融相通，到2030年基本建成人民幣資產全球配置中心、風險管理中心，為2035年基本建成與大陸綜合國力和國際影響力相匹配的強大的國際金融中心奠定堅實基礎。

大陸證監會上海監管局副局長趙國富表示，證監會會同各方深入落實科創板改革「1+6」政策措施，政策發布一年來，科創板IPO新增受理59家，同比大幅增長，其中未盈利企業24家，數量占比超4成。穩步重啟未盈利企業適用第五套標準上市，目前已新增受理9家。發佈商業火箭企業適用指引，擴大第五套標準覆蓋面。

趙國富指出，近一年來，科創板科創成長層平穩設立，成為資本市場加力支持科技創新的重要平臺。2025年10月，科創成長層首批新註冊公司順利上市。截至目前，科創成長層平穩納入32家存量未盈利企業，並新增上市8家未盈利企業。科創成長層企業2025年整體營收增長37%，其中6家公司因首次實現盈利調出科創成長層。

中國人民銀行 上海

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