陸要求大型銀行減少同業拆借 緩解流動性過剩

大陸據報要求大型金融機構減少同業拆借。中國人民銀行近期透過「窗口指導」方式，要求包括政策性銀行在內的大型金融機構，嚴格控制向其他銀行淨融出資金的規模，以抑制市場融資成本過低及資金在金融體系內部「空轉」的現象。

彭博社12日引述知情人士報導，人民銀行此舉旨在修正市場對流動性的預期，並維護政策利率的權威性。報導指，相關動作顯示監管部門認為目前貨幣市場利率已降至過低水準，超出可容忍範圍。對此，人民銀行尚未回應彭博社置評請求。

報導稱，在過去數個月流動性持續充裕的情況下，大陸市場融資成本降至多年低點，也帶動債券價格上漲。近幾周來，人民銀行已開始透過多項措施，從銀行體系回收部分過剩資金。

數據顯示，作為短期資金成本重要指標的隔夜回購利率，近期已升至約1.4%，與目前政策基準利率大致相當，高於4月一度跌至約1.2%的低點。10年期大陸國債殖利率也由本月稍早的1.7%回升至1.75%。

報導分析，人民銀行目前面臨兩難。一方面需維持市場流動性，以支撐經濟成長；另一方面，也必須防範資金未流向企業與家庭，而是在金融體系內反覆流轉，推高國債等金融資產價格，形成潛在泡沫風險。

由於企業與家庭融資需求疲弱，銀行獲利空間受到壓縮，不少銀行轉向同業拆借或加碼配置國債、政策性金融債等資產，以獲取相對穩定收益。然而，大量資金並未流入實體經濟，而是在金融體系內部循環。

報導指，大陸信貸增速已降至有紀錄以來最疲弱水準之一，進一步加劇金融體系資金過剩問題。