中德經貿磋商 陸商務部：盼德國推動歐盟與中方相向而行

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激11日在柏林分別會見德國聯邦經濟和能源部國務秘書斯特芬，以及德國總理經濟顧問霍勒，雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。凌激稱，中方期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果，也希望德國政府在歐盟內發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行，避免經貿摩擦升級。

據大陸商務部新聞辦公室消息，凌激表示，今年2月，習近平主席同訪華的德國總理梅爾茨舉行會見。他並表示，商務部願同德方落實兩國領導人達成的重要共識，發揮中德經濟合作聯委會等機制作用，推動中德經貿關係健康發展，並加強創新、綠色、產供鏈等領域務實合作，致力於發展相互信任、平等互利的夥伴關係。

凌激指出，當前形勢下，中歐經貿關係保持總體穩定具有重大意義。貿易戰沒有贏家，中方始終主張透過對話磋商管控分歧，期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果。希望德國政府在歐盟內發揮積極作用，推動歐方同中方相向而行，增強中歐經貿關係的穩定性和確定性。

據中方通稿，德方表示，今年以來，德國總理梅爾茨、經濟和能源部部長賴歇先後率大型經濟代表團訪華，充分表明德國政府和經濟界深化對華合作的意願和堅定信心。

德方並稱，將統籌考量市場開放和經濟安全，願同中方加強經貿政策溝通，建構長期穩定、可持續的德中經貿關係，並繼續為中國企業赴德投資營造公平、非歧視的營商環境。德方也表示反對打貿易戰，支持歐中雙方透過對話磋商解決彼此關切，避免經貿摩擦升級。