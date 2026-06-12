「能溝通就是好事」 中美商會會長：川習會讓一切回歸正常

5月中旬，中美元首在北京舉行會晤。中美商會會長何邁可（Michael Hart）近日表示，對美國商界而言，中美元首會晤最重要的意義，「不是（雙方）額外達成了什麼協議，而是兩位領導人見面了。」他認為，這次的會晤也讓中美兩國政府以及企業界釋放「中美仍然能夠合作」的訊號。

據澎湃新聞12日報導，何邁可接受專訪時表示，「如果你在2025年問任何人中美關係怎麼樣，大家都會說『我們正在經歷一場貿易戰』。」但現在，人們會說，美國企業CEO來過了，總統也來過了，情況正在變好，「2026年看起來會是積極的一年」。

何邁可指出，美國企業不希望貿易摩擦長期持續，也不支持關稅。他說，「如果今天有關稅，企業調整經營策略；下個月關稅取消，企業繼續調整；再過一個月政策再次變化，企業又將如何調整？關稅政策頻繁變動，企業將很難制定長期商業戰略。」

他強調，對美國企業而言，更重要的是兩國領導人坐下來面對面交流，並釋放穩定訊號。他說，「這次訪問的意義在於，讓一切重新回到常規狀態、回歸正常。」

談到中美新設貿易理事會和投資理事會，何邁可表示，建立這兩個理事會最大的意義，是為中美恢復溝通提供平台。他說，過去中美之間曾有上百個對話機制，現在已減至不到20個，其中還有部分機制已不再對話，「對於企業來說，能溝通就是好事」。

在人工智慧（AI）領域，何邁可認為，中美仍會持續競爭，但這不代表無法合作。他說，「美中雙方有可能圍繞AI安全問題達成某些共識。與此同時，兩國仍會繼續競爭，努力開發出最先進的AI模型，看誰能取得領先。」

他並指出，雙方至少可以在風險治理上形成共識，「我們完全可以在另一層面達成共識——不希望有人利用AI給兩國、給世界製造風險和麻煩。」

談及大陸市場，何邁可表示，中國對美國企業的重要性並未發生根本變化。他認為，中國市場的吸引力來自龐大且持續增長的市場、數量可觀的中高收入消費群體、完整的製造業體系，以及不斷增強的創新能力。

何邁可說，「特別是在電子產品、電動車、新能源等領域，中國已經不僅是銷售市場，也正成為創新中心。如果企業從事這些行業，中國是非常有吸引力、令人興奮的市場，因為中國仍在不斷創新。」

不過，何邁可也提到，美國企業對中國市場的評估正在改變。他說，「美國企業越來越關注利潤率，而不僅僅是市場規模。企業會優先引入最符合中國市場需求、最具競爭優勢的產品。」

何邁可最後表示，他期待中美能在國家安全與經貿發展之間找到恰當平衡，「既造福兩國人民，也惠及那些依托兩國經貿往來與和平環境，謀求發展的世界各國人民。」