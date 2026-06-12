快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

中歐貿易摩擦升溫 中國重申開放、馬克宏呼籲協調

中央社／ 台北12日電

中歐貿易關係升溫之際，中國國務院副總理張國清以視訊方式，出席法國總統馬克宏主持的「全球趨同促增長峰會」，表示中方正堅定不移擴大高水平對外開放。馬克宏則表示，若無法透過協調來解決全球失衡問題，將導致經濟出現劇烈調整。

新華社11日報導，中國國務院副總理張國清11日應邀以視訊方式出席「全球趨同促增長峰會」並發言。

張國清表示，中國堅持開放合作，客觀看待各國比較優勢，營造自由便利貿易環境，踐行真正的多邊主義。中方正堅定不移擴大高水平對外開放，將繼續與各國分享發展機遇，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

路透社11日報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在視訊中表示，大家的共同目標很清晰，就是讓全球經濟重回強勁增長的軌道上。為了達到這個目標，需要國內政策及有效的國際合作。

馬克宏又表示，協調至關重要，如果世界主要經濟體無法透過協調來解決全球失衡問題，這些失衡可能會無序加劇，導致經濟和金融出現劇烈調整。

「全球趨同促增長峰會」的與會國包括七大工業國集團（G7），即法國、英國、德國、加拿大、美國、日本及義大利。另外，巴西、印度、歐盟機構和國際貨幣基金組織負責人也有參加。

路透社報導形容，中國與G7國家及歐盟共同參與此次會議頗不尋常，因為中國一直批評G7缺乏討論國際事務的合法性，也不能代表世界秩序。

近期歐中貿易摩擦升溫，15日至17日舉行的G7峰會，將會討論如何應對中國低價產品湧入歐洲市場。法國官員表示，在歐盟決定是否對中國實施更強硬的貿易政策前，馬克宏希望與北京接觸，作最後的努力，尋求合作的途徑。

馬克宏 國務院 法國

延伸閱讀

烏克蘭與中東領袖將赴G7峰會 聚焦俄烏及中東衝突

貿易緊張關係升溫 中國臨時取消與歐盟高層會議

中國臨時取消與歐盟高層會議 北京稱雙方仍保持溝通

中歐貿易齟齬加劇 中國大陸臨時取消2場高級別官員會議

相關新聞

「能溝通就是好事」 中美商會會長：川習會讓一切回歸正常

5月中旬，中美元首在北京舉行會晤。中美商會會長何邁可（Michael Hart）近日表示，對美國商界而言，中美元首會晤最重要的意義，「不是（雙方）額外達成了什麼協議，而是兩位領導人見面了。」他認為，這次的會晤也讓中美兩國政府以及企業界釋放「中美仍然能夠合作」的訊號。

市占上升…陸5月車市10大 新能源車包辦

大陸最新數據顯示，六月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至百分之六十六點七，創單週歷史新高，相當於每三輛新車中，只剩一人買傳統燃油車。專家稱，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。

中德經貿磋商 陸商務部：盼德國推動歐盟與中方相向而行

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激11日在柏林分別會見德國聯邦經濟和能源部國務秘書斯特芬，以及德國總理經濟顧問霍勒，雙方就中德、中歐經貿關係交換意見。凌激稱，中方期待中歐貿易投資磋商機制取得務實成果，也希望德國政府在歐盟內發揮積極作用，推動歐方與中方相向而行，避免經貿摩擦升級。

中歐貿易摩擦升溫 中國重申開放、馬克宏呼籲協調

中歐貿易關係升溫之際，中國國務院副總理張國清以視訊方式，出席法國總統馬克宏主持的「全球趨同促增長峰會」，表示中方正堅定不...

中國日均原油進口驟降300萬桶 有助全球抑制油價

華爾街日報中文網報導，中國5月原油進口量降至每天780萬桶，比平日少了300萬桶。在伊朗戰爭期間，中國原油進口量大幅下降...

大陸發布網路平台新公約 不得推薦AI生成企業負面內容

大陸持續加強網路平台企業負面資訊治理。大陸國家網信辦指導重點網站平台共同制定《整治涉企侵權信息，優化營商網路環境自律公約》，要求平台及時清理侵犯企業及企業家權益的資訊，不得推薦AI生成的企業負面內容，並禁止企業負面訊息透過付費流量擴散，長期發布涉企負面資訊的自媒體帳號也可能被取消營利資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。