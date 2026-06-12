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中國日均原油進口驟降300萬桶 有助全球抑制油價

中央社／ 台北12日電

華爾街日報中文網報導，中國5月原油進口量降至每天780萬桶，比平日少了300萬桶。在伊朗戰爭期間，中國原油進口量大幅下降，在抑制油價和維持全球經濟平穩運行方面發揮了重要作用。

報導說，關於這批「消失的石油」謎團正浮現出些許線索。目前，中國民眾正減少駕駛燃油車，出行也更多地選擇乘坐火車而非飛機。與此同時，將原油轉化為塑膠等材料原料的中國工廠正縮減產能。此外，中國政府開始動用戰略石油儲備。目前為止，中國民眾的日常生活似乎並未受到明顯衝擊。

在美國和以色列襲擊伊朗，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實際上被封鎖時，許多分析師曾認為，長期的海峽封鎖可能會將油價推高至每桶150至200美元，進而可能引發全球經濟衰退。然而，如今海峽封鎖已進入第4個月，且戰火依然持續，布倫特原油基準價格卻仍徘徊在每桶100美元下方。

據指出，全球最大產油國美國和最大石油進口國中國採取的行動，有助於解釋這種出人意料的油價韌性。

中國官方海關數據顯示，中國5月份原油進口量降至每天780萬桶，其中包含通過管道從俄羅斯運抵的石油。在伊朗戰爭爆發前，中國已花費數月時間囤積廉價的俄羅斯和伊朗石油。分析師大多估計，中國的原油總儲備量在10億至14億桶之間，足以覆蓋至少數月的進口需求，但中國政府不願披露具體數字。

「有跡象表明，中國的汽油需求出現了大幅下滑，」全球最大的大宗商品交易商之一托克(Trafigura)的首席經濟學家拉希姆（Saad Rahim）說。他補充道，目前很難判斷這種下滑有多少屬於結構性變化，又有多少只是暫時性的轉變。

Vortexa的中國分析師Emma Li預計，中國將進一步動用其石油儲備，上述令人驚訝的市場韌性可能會持續相當長一段時間。她表示，對煉油廠而言，直接使用儲備比在現貨市場購買昂貴的原油划算，因為目前現貨原油的價格往往高於它們的成品油售價。

「根據我們的計算，即使庫存消耗速度加快到每天100萬桶以上，單憑中國的商業儲備也足以再支撐6個月」她說。

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