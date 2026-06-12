陸業界加碼布局散熱材料

在AI算力需求下，散熱材料產業爆發機遇，金剛石、碳化矽成為業界青睞導熱材料，陸多家A股上市公司近期從上游材料、中游器件製造、下游應用等多個環節積極加碼布局，比如力量鑽石，黃河旋風、四方達等公司正布局金剛石產業鏈；大陸企業在碳化矽也建構完整產業鏈。

過去幾年，AI算力熱管理主要集中在AI數據中心（簡稱AIDC），因此催生出風冷、液冷、浸沒式等整機散熱方案。隨著晶片向更高功率密度迭代，業界開始從晶片底層材料端尋求散熱的更優解方。

上證報報導，半導體業者表示，AIDC端解決的是「如何把整機熱量帶走」，現在晶片端要解決的是「如何把晶片內部熱量更快傳導出去」。因此，具有超高熱導率的金剛石、碳化矽等材料，有望成為半導體行業青睞的新型導熱材料。

中國銀河證券認為，隨著全球半導體產業進入2奈米製程競爭階段，晶片功率密度與發熱強度同步攀升，CVD多晶金剛石憑藉優越導熱性能，是AI高算力時代的絕佳散熱方案。目前，金剛石作為散熱襯底、熱沉片，已進入商業化落地階段，多家公司披露實現批量供貨。但金剛石功率器件目前仍處於實驗研發階段，尚未實現規模化量產。