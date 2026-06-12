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太陽能陸企搶進太空光電 鎖定鈣鈦礦電池技術競逐新商機

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸太陽能企業加速搶進太空光電。（ 中新社）
大陸太陽能企業加速搶進太空光電。（ 中新社）

大陸太陽能企業加速搶進太空光電。協鑫集團、天合光能等多家太陽能光電龍頭企業日前組成「太空能源發展聯盟」；同期，晶澳科技聯合賽伍技術、捷佳偉創、鑒衡認證中心及兩家科研機構發起「太空能源技術生態聯盟」，目標都是鎖定鈣鈦礦電池技術。

太空光電指利用部署在衛星、太空站乃至未來太空電站上的太陽能電池進行發電，並為太空船提供能源支持，甚至將電力傳輸回地球。由於不受日夜交替、天氣變化以及大氣層衰減影響，太空中的太陽輻照強度更高且更加穩定。業內普遍認為，太空光電的理論發電效率可達到地面場景的8至15倍。

長期以來，太空領域主要採用砷化鎵等Ⅲ-Ⅴ族化合物電池，但存在一定程度的「性能過剩」和成本浪費問題。鈣鈦礦則具備成本和重量優勢，華金證券分析，鈣鈦礦電池具備成本僅為傳統方案約十分之一、重量降低約50%、可實現柔性化設計等優點。

陸企的鈣鈦礦技術持續升級，協鑫光電日前宣布，其大面積鈣鈦礦—晶矽疊層組件認證效率達到30.23%，首度突破30%大關；光因科技自主研發的單結鈣鈦礦電池轉換效率達到27.87%，刷新全球單結鈣鈦礦太陽能電池效率紀錄；天合光能董事長高紀凡表示，預計到2030年，公司將形成鈣鈦礦晶體矽疊層電池、TOPCon 3.0以及THBC技術並行發展的技術格局。

此外，協鑫光電已有1GW鈣鈦礦產能實現投產；纖納光電、極電光能正推進百兆瓦級產線建設；仁爍光能正建設GW級鈣鈦礦組件工廠。

然而，要真正上太空挑戰依然存在，第一財經引述業內分析，太空溫差環境與地面不同，還要面對真空、高能粒子輻射等極端條件。這對材料體系、封裝工藝、熱膨脹係數匹配等方面提出更高要求。

協鑫光電總經理田清勇稱，電池效率的突破只是起點，未來還需要圍繞航天封裝優化、長期穩定性提升以及空間環境適應性開展持續研究。

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