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廣州時尚展覽 國潮元素成焦點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六大灣區（廣州）國際服裝及時尚生活展覽會「超級聯展」（下稱：廣州時尚展）十日在廣州廣交會展館開幕，匯聚海內外超過四百家品牌與企業，不少融入國潮元素的時尚新品現場圈粉客商。

中新社報導，本次廣州時尚展展覽規模達三點五萬平方米，設置服裝及時尚生活、眼鏡、珠寶配飾及原創婚紗、皮具箱包及成品鞋類等四大板塊。作為粵港澳大灣區首個聚焦當代服裝及時尚生活方式的超級聯展，本次展會打破傳統單一品類的展覽模式，一站式打通設計、採購、商貿全鏈路。  

在皮具箱包及成品鞋類展區，來自廣州花都區的「東方鞋履」主理人沁陽帶來女鞋、手提包等國潮時尚新品。她說，廣州鞋業正向高附加值、強設計感、新材料應用方向躍遷。廣州鞋業商會會長陳小敏表示，廣州已成為全球鞋業前沿陣地，國潮風格與科技融合是當前廣州鞋業升級主路徑。

眼鏡展區匯聚光學鏡片、視覺健康、智能驗配及時尚鏡架等眼鏡產業上下游核心資源，助力海內外企業對接時尚零售渠道，拓展「穿搭+穿戴」新藍海。本次廣州時尚展吸引了中國國內品牌供應鏈負責人、各類渠道商、買手店主理人等買家，以及來自俄羅斯、加拿大、英國等二十多個國家和地區的採購商到場洽談下單。

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