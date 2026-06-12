鄭州航空港區 開展科創遊探索

鄭州航空港經濟綜合實驗區（下稱鄭州航空港區）十日宣告成立科創工業遊研究院，旨在開拓「科創遊」這條文旅新賽道。鄭州航空港區管委會相關負責人表示，科創工業遊研究院可將高端產業資源系統轉化為面向全國的科創教育產品，讓科創教育從書本走向生產線，為區域高質量發展儲備青少年科創人才。

中新社報導，得益於中國科技產業的快速發展，近年來，杭州、合肥等中國多座城市陸續開展了「科創遊」的探索。擁有富士康、比亞迪等科技產業資源的中國首個航空港經濟綜合實驗區鄭州航空港區也不例外。

當日揭牌的科創工業遊研究院，由鄭州航空港區絲路文旅發展有限公司與比亞迪迪空間鄭州館聯合發起，多家文旅和教育機構參與。研究院將聚焦研學課程研發、行業標準制定及產教融合模式創新。

科創遊線路同日發佈，線路注重動手與閉環。預計今年暑期接待量可達二萬人次。其中，「港鐵俠」智能製造研學營將課堂搬進比亞迪工廠，研學學員需完成沉浸式造車挑戰賽，從整車模型組裝到項目路演全程參與；「ＡＩ創想航空港未來營」則聚焦人工智能領域，採用「實景課堂+實操教學+實戰創作」模式，引導學員完成ＡＩ場景設計等作品。