快訊

5小時前才預告「強力打擊伊朗」 川普：已取消原定對伊朗空襲與轟炸

聽新聞
0:00 / 0:00

技能機器人漸增 具身智能加速規模化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著具身智能技術發展，機器人進入生產生活的更多場景。北京中關村多家高新科技企業裡已有愈來愈多機器人正在解鎖多種「職業技能」。

這些具有「職業技能」的機器人包括會跳舞的人形機器人、能導診的服務機器人、會理貨的零售機器人、能搬運重物的工業機器人……在北京銀河通用機器人有限公司展示區內，不同形態的機器人正展示著各自的新技能。

中新社報導，銀河通用品牌公關陳思說，以往機器人更多依賴預設程序和固定軌跡運行，只能在標準化環境下完成既定動作。新一代具身大模型機器人，可以實時規劃，根據不同場景完成複雜任務，「相當於是機器人有了腦子」。

在星動紀元企業展廳內，智能機器人星動M七在履帶旁有序識別不同類型包裹，並快速調整抓取。星動紀元聯合創始人席悅介紹，在物流分揀場景中，機器人每小時最高可完成約一千二百件快遞分揀。隨著作業數據持續回流並反哺模型訓練，機器人的準確率和穩定性仍在不斷提升。 　　

在北京中關村展示中心常設展展區內，「靈心巧手」聯合創始人左家平拿起一隻機械手說：這是全球目前最輕最小、量產化的手，能提拉五十公斤。他們多款的「機械小手」關節靈巧，還能準確反應與操作，實現「穿針引線」的精細程度，貼合多樣應用場景。

近年來，北京持續強化科技創新策源能力。從賦予機器人「大腦」的模型算法，到靈活的機械本體，再到多樣應用場景，彰顯北京科技創新與產業創新深度融合的發展活力。

北京正以具身智能為方向，推動機器人產業的產業化落地與規模化發展。北京市科委、中關村管委會副主任翟天瑞十日表示，北京市人工智能企業超二千五百家、大模型數量居全國第一。

北京 品牌

延伸閱讀

東吳資科系辦智慧自走車競賽 檢測AI應用能力

首檔美國戰略智造卡位四大投資主軸 掌握未來十年政策優勢

新代、程泰4招強攻智慧製造 蔡尤鏗：要當最懂金屬加工的機器手臂商

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

相關新聞

市占上升…陸5月車市10大 新能源車包辦

大陸最新數據顯示，六月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至百分之六十六點七，創單週歷史新高，相當於每三輛新車中，只剩一人買傳統燃油車。專家稱，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。

廣州時尚展覽 國潮元素成焦點

二○二六大灣區（廣州）國際服裝及時尚生活展覽會「超級聯展」（下稱：廣州時尚展）十日在廣州廣交會展館開幕，匯聚海內外超過四百家品牌與企業，不少融入國潮元素的時尚新品現場圈粉客商。

鄭州航空港區 開展科創遊探索

鄭州航空港經濟綜合實驗區（下稱鄭州航空港區）十日宣告成立科創工業遊研究院，旨在開拓「科創遊」這條文旅新賽道。鄭州航空港區管委會相關負責人表示，科創工業遊研究院可將高端產業資源系統轉化為面向全國的科創教育產品，讓科創教育從書本走向生產線，為區域高質量發展儲備青少年科創人才。

技能機器人漸增 具身智能加速規模化

隨著具身智能技術發展，機器人進入生產生活的更多場景。北京中關村多家高新科技企業裡已有愈來愈多機器人正在解鎖多種「職業技能」。

新能源車出口 5月同比增長1.1倍

中國汽車工業協會（簡稱中汽協）十日發佈的數據顯示，五月中國新能源汽車出口量同比增長超過一倍。當日發佈的五月汽車工業產銷情況顯示，汽車出口延續快速增長態勢。五月，汽車出口九十三萬輛，環比增長百分之三點一，同比增長百分之六十八點七，已連續兩個月保持在九十萬輛以上水平。一至五月，汽車出口四○五點九萬輛，同比增長百分之六十三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。