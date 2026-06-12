技能機器人漸增 具身智能加速規模化

隨著具身智能技術發展，機器人進入生產生活的更多場景。北京中關村多家高新科技企業裡已有愈來愈多機器人正在解鎖多種「職業技能」。

這些具有「職業技能」的機器人包括會跳舞的人形機器人、能導診的服務機器人、會理貨的零售機器人、能搬運重物的工業機器人……在北京銀河通用機器人有限公司展示區內，不同形態的機器人正展示著各自的新技能。

中新社報導，銀河通用品牌公關陳思說，以往機器人更多依賴預設程序和固定軌跡運行，只能在標準化環境下完成既定動作。新一代具身大模型機器人，可以實時規劃，根據不同場景完成複雜任務，「相當於是機器人有了腦子」。

在星動紀元企業展廳內，智能機器人星動M七在履帶旁有序識別不同類型包裹，並快速調整抓取。星動紀元聯合創始人席悅介紹，在物流分揀場景中，機器人每小時最高可完成約一千二百件快遞分揀。隨著作業數據持續回流並反哺模型訓練，機器人的準確率和穩定性仍在不斷提升。

在北京中關村展示中心常設展展區內，「靈心巧手」聯合創始人左家平拿起一隻機械手說：這是全球目前最輕最小、量產化的手，能提拉五十公斤。他們多款的「機械小手」關節靈巧，還能準確反應與操作，實現「穿針引線」的精細程度，貼合多樣應用場景。

近年來，北京持續強化科技創新策源能力。從賦予機器人「大腦」的模型算法，到靈活的機械本體，再到多樣應用場景，彰顯北京科技創新與產業創新深度融合的發展活力。

北京正以具身智能為方向，推動機器人產業的產業化落地與規模化發展。北京市科委、中關村管委會副主任翟天瑞十日表示，北京市人工智能企業超二千五百家、大模型數量居全國第一。