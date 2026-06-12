聽新聞
0:00 / 0:00
技能機器人漸增 具身智能加速規模化
隨著具身智能技術發展，機器人進入生產生活的更多場景。北京中關村多家高新科技企業裡已有愈來愈多機器人正在解鎖多種「職業技能」。
這些具有「職業技能」的機器人包括會跳舞的人形機器人、能導診的服務機器人、會理貨的零售機器人、能搬運重物的工業機器人……在北京銀河通用機器人有限公司展示區內，不同形態的機器人正展示著各自的新技能。
中新社報導，銀河通用品牌公關陳思說，以往機器人更多依賴預設程序和固定軌跡運行，只能在標準化環境下完成既定動作。新一代具身大模型機器人，可以實時規劃，根據不同場景完成複雜任務，「相當於是機器人有了腦子」。
在星動紀元企業展廳內，智能機器人星動M七在履帶旁有序識別不同類型包裹，並快速調整抓取。星動紀元聯合創始人席悅介紹，在物流分揀場景中，機器人每小時最高可完成約一千二百件快遞分揀。隨著作業數據持續回流並反哺模型訓練，機器人的準確率和穩定性仍在不斷提升。
在北京中關村展示中心常設展展區內，「靈心巧手」聯合創始人左家平拿起一隻機械手說：這是全球目前最輕最小、量產化的手，能提拉五十公斤。他們多款的「機械小手」關節靈巧，還能準確反應與操作，實現「穿針引線」的精細程度，貼合多樣應用場景。
近年來，北京持續強化科技創新策源能力。從賦予機器人「大腦」的模型算法，到靈活的機械本體，再到多樣應用場景，彰顯北京科技創新與產業創新深度融合的發展活力。
北京正以具身智能為方向，推動機器人產業的產業化落地與規模化發展。北京市科委、中關村管委會副主任翟天瑞十日表示，北京市人工智能企業超二千五百家、大模型數量居全國第一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。