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新能源車出口 5月同比增長1.1倍
中國汽車工業協會（簡稱中汽協）十日發佈的數據顯示，五月中國新能源汽車出口量同比增長超過一倍。當日發佈的五月汽車工業產銷情況顯示，汽車出口延續快速增長態勢。五月，汽車出口九十三萬輛，環比增長百分之三點一，同比增長百分之六十八點七，已連續兩個月保持在九十萬輛以上水平。一至五月，汽車出口四○五點九萬輛，同比增長百分之六十三。
其中，五月新能源汽車出口四十四點六萬輛，環比增長百分之三點八，同比增長一點一倍。一至五月，新能源汽車出口一八三點三萬輛，同比增長一點一倍。
與此同時，新能源汽車市場企穩回升。五月，新能源汽車產銷分別完成一五五點四萬輛和一四九點六萬輛，同比分別增長百分之二十二點四和百分之十四點四。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的百分之五十六點九。
一至五月，新能源汽車產銷分別完成五八四點一萬輛和五八○點二萬輛，同比分別增長百分之二點五和百分之三點五，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的百分之四十七點五。
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