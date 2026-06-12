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市占上升…陸5月車市10大 新能源車包辦
大陸最新數據顯示，六月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至百分之六十六點七，創單週歷史新高，相當於每三輛新車中，只剩一人買傳統燃油車。專家稱，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。
陸媒第一財經報導，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會），十一日發布六月第一週中國大陸乘用車市場批發與零售數據。數據顯示，六月一日至七日，中國大陸新能源乘用車零售市占率上升至百分之六十六點七，創單週歷史新高。這意味著每三輛新車中，有二輛為新能源汽車（純電動車加插電式混合動力車），燃油車僅占一輛。
數據顯示，中國車市持續疲軟，六月第一週，大陸乘用車市場零售二十二點八萬輛，比去年同期減少百分之二十三，較五月同期下跌百分之十一；今年以來累計零售七三二點七萬輛，年減百分之二十。
其中，新能源汽車相對抗跌且銷量升溫。六月一日至七日，新能源乘用車零售十五點二萬輛，比去年同期下跌百分之十四，較上月同期成長百分之八；今年以來累計零售三千八百五十萬輛，年減百分之十五。
相形之下，燃油乘用車六月第一週零售為七點六萬輛，與去年同期的十四點一萬輛相比，下滑幅度高達百分之四十六。
報導提到，燃油車生產規模也在明顯萎縮。六月第一週，純燃料輕型車生產十點八萬輛，大幅減少百分之三十九。
中國乘聯分會秘書長崔東樹表示，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。地緣局勢推動國際油價高位運行，大陸國內燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是新能源車大幅增長的核心因素。
報導指出，一月乘用車零售排名前十的榜單中，還有七款燃油車，但五月排名前十的車型首次被新能源車全部包攬，燃油車銷量最高的吉利博越，僅位居榜單第十七。
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