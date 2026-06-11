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誆稱「候補幫搶」 中國大陸火車票銷售第三方平台被約談

中央社／ 台北11日電

中國平台經濟競爭激烈，頻頻出現誆騙、誘導消費者的手法。中國官方今天約談攜程、美團等7家火車票銷售第三方平台，指它們涉及不當宣傳「候補幫搶」及「付費選座」業務，要求嚴格遵守法規。

央視新聞報導，中國市場監管總局今天會同中央網信辦、國家鐵路局，依法約談攜程、同程、去哪兒、飛豬、美團、智行火車票、高鐵管家等7家協力第三方平台企業，針對其不當宣傳「候補幫搶」及「付費選座」業務、不當誘導用戶「買長乘短」或「買短乘長」、不當蒐集與使用平台使用者個資等不規範經營問題，要求有關企業嚴格遵守相關法律規定，全面規範火車票銷售經營行為。

報導說，中國市場監管總局等部門將加大監管執法力度，如發現存在涉嫌違法行為，將依法依規嚴肅處理。

中國經濟網今天報導，當前，12306網站與App是中國國家鐵路集團提供網路購票服務的唯一官方平台，第三方平台提供代理購票等服務。

報導指出，第三方平台推出的「候補幫搶」、「付費選座」等加值服務，其運作機制並非擁有獨立票源或優先通道，而是利用12306官方免費的候補機制及退改簽規則，透過自動化程式反覆更新、取消訂單、占座再釋放等方式，製造「搶票」假象。

報導說，平台透過技術手段「刷票占座」，實質上是虛構付費可獲優先購票權或「付費可選座」的服務並據此收費，誤導消費者支付不必要的費用，破壞票務系統的公平性。

報導指出，許多用戶不知道12306提供免費候補功能，且候補成功率並不低於平台「幫搶」。平台故意模糊「官方免費候補」與「平台收費幫搶」之間的本質區別，利用資訊不對稱，誘導消費者支付不必要的費用。平台的宣傳話術「有票方案」、「優先出票」、「靠窗選座」製造虛假的稀缺性與緊迫感，侵蝕消費者的理性決策能力。上述行為存在法律風險。

報導提到，平台誘導消費者「買長乘短」，消費者支付超出實際乘坐里程的票價，造成個人經濟損失；同時，本應售出的長程座位因用戶提前下車而空置，浪費客運資源。更重要的是，用戶實際乘車區間與票面資訊不符，干擾鐵路部門的客流統計與運力調度。

報導還提到，平台誘導消費者「買短乘長」直接危及行車安全與營運秩序。當大量旅客購買短程票卻意圖乘坐至更遠車站時，列車可能嚴重超載。平台若因誘導行為導致鐵路營運安全事故，需要承擔法律責任。

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