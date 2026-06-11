搶佔AI光通訊商機 陸企入局「MT插芯」等細分賽道尋國產替代空間

隨著AI訓練集群繼續擴大，算力競爭也在向更底層的光連接環節傳導。光纖、光纜、光模塊、光芯片和連接器，正在從基礎配套變成AI基建中的關鍵環節。有陸企如昌紅科技正鎖定MPO連接器里的核心部件「MT插芯」，在細分賽道逐步有陸企布局下，原為海外佔據的部件，給大陸帶來國產替代空間。

今年以來，亞馬遜、輝達、Meta等公司先後鎖定光纖、光纜及光連接相關產能。科技巨頭最先爭搶的是光纖和光纜，但在AI數據中心內部，更多光纖最終還需要被高密度、低損耗地連接起來。而MPO成為關鍵零組件，其為一種多芯光纖連接器，主要用於數據中心、通信網絡等高密度布線場景。而昌紅科技想要切入的方向，是MPO連接器里的核心部件「MT插芯」。

而MT插芯的模具、注塑、研磨、檢測和裝配控制難度更高。精密模具決定孔位和結構精度，是最核心的生產壁壘之一；注塑成型工藝則直接影響批量生產中的尺寸一致性和良率。

目前大陸MT插芯企業整體分成三梯隊：第一梯隊如致尚科技、仕佳光子、太辰光等，他們產品已量產，且在全球有市佔；第二梯隊是自研量產，比如久騰通訊、光迅、長飛、中際旭創；第三梯隊則是憑藉工藝優勢新入局，比如昌紅科技。

界面新聞報導，昌紅科技8日稱，公司目前正結合自身精密模具與注塑製造能力，論證MPO相關產品的技術落地可行性。昌紅科技相關人士10日近一步表示，相關項目仍處於研發階段，公司已經啟動模具設計，並完成原材料選型；相關生產設備和檢測設備的訂單已經下達，預計生產設備在半年之內陸續到貨，設備檢測的時間要更長一點。

值得注意的是，昌紅科技董事長李昌煥曾擔任深圳富士康集團技術部經理，從事連接器相關產品的研發和生產。創業後，圍繞高精密塑膠工程解決方案，先後進入OA、醫療和半導體領域。

QY research數據顯示，在全球範圍內，MT插芯市場集中度較高，主要製造企業包括USConec、Hakusan、NissinKasei、Sumitomo、FurukawaElectric等。2024年，這些主要企業合計市佔超過71.57%。換言之，該組件依然由海外壟斷。