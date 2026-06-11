百億補貼是誇大宣傳 北京市監局約談5大電商平台

中國電商平台激烈競爭，但充斥虛假宣傳，號稱「百億補貼」實為誇大。北京市市場監督管理局今天約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，要求平台整改，並避免「內捲式」競爭。

隨著「618」購物大促來到，界面新聞報導，北京市市場監督管理局約談上述5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭（過度且無效益的競爭）綜合整治發現的第2批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者信息未公示等問題。

根據官方披露的問題，淘寶（天貓）平台5月起廣為宣傳「6·18百億補貼」活動，但這其實是長期的行銷活動，並非「6·18」期間平台投入百億資金補貼消費者，且平台多次拒絕提供本次「6·18」活動期間投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例。

同樣推出「百億補貼」的拼多多，也未在規則中明確投入的實際補貼金額及平台、商家間的出資比例及提供證明材料。甚至在促銷規則中，單方面免除了平台對商品糾紛的法定責任。

京東平台和抖音平台也都存在類似問題，未能向消費者說明清楚自己的促銷規則。

小紅書平台則是推出「積分抽好禮」活動，對中獎概率、棄獎規則等核心信息均未明確公示，並在活動規則中認定消費者「繼續參與視為同意」，排除消費者協商的權利。

報導引述中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春指出，非理性的大額補貼行為，不但扭曲市場價格機制，甚至個別平台規定補貼由商家全部承擔，商家陷入「不降價就沒流量、降價就虧損」的兩難困境，生存困難。

北京市市場監督管理局強調，各平台要深刻認識「內捲式」競爭的危害，將價格競爭轉向對創新和服務的比拚；平台要立即組織全面自查，對不合規問題迅速整改；北京市監局將持續對平台的相關問題展開動態監測，維護市場正常秩序。

中國這幾年經濟承壓，過度價格競爭致使許多行業在低利潤邊緣徘徊，經濟陷入通貨緊縮陰霾，這些也是導致整體消費不振的原因之一。中國市場監管總局4月宣布實施「互聯網平台價格行為規則」，其中就要求網路平台企業補貼行為符合規範，遏制惡性價格競爭，形成良性競爭市場秩序。