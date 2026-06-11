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大陸無人麻將館4年開1.4萬間 速度比蜜雪冰城還快

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「四個朋友」無人管理麻將館，4年之間在全大陸300餘城市開了1.4萬間店，速度快過蜜雪冰城。（四個朋友抖音帳號）
「四個朋友」無人管理麻將館，4年之間在全大陸300餘城市開了1.4萬間店，速度快過蜜雪冰城。（四個朋友抖音帳號）

大陸無人值守棋牌室（麻將館）「四個朋友」，近年在全大陸急速擴張，憑「線上引流、線下承接」、一張自動麻雀枱、一把智能鎖，在4年之間，在全大陸300多個城市開了1.4萬間店，速度快過蜜雪冰城

據陸媒《都市快報》，「四個朋友」崛起於長沙德思勤商圈一寫字樓的一個6包廂樣板房，創始人吳文追摸索出一條「線上引流、線下承接、自助服務、全域複製」，再以極簡的自助服務模式，兩年半時間便開了過萬間店，相比之下，蜜雪冰城花了13年，正新雞排走了6年，才達到同樣規模。

「四個朋友」的成功之道，是把人力成本壓至最低，消費者只要在線上掃碼，便可選房訂房，抵達後自行打開智能鎖，與朋友打麻將、玩橋牌。成本控制至極致下，「四個朋友」能做到「60元4小時」，人均消費僅15-20元人民幣，對追求輕量化社交、私密休閒及低成本解壓的年輕人有吸引力。

報導指出，在浙江杭州觀察到，光顧「四個朋友」的客群，往往不是「職業雀友」，而是下班後的同事局、周末的閨蜜局、情侶/家庭不想回家時的「第二客廳」，麻將只是讓大家坐下來的媒介。

杭州目前有68間「四個朋友」。消費者賀先生表示，一個月平均要來五六次，每次玩6小時，他直言：「這裡很便宜，平均每人只要15元左右，空間也很私密。」

工作人員稱，周末節假日，麻將棋牌室基本爆房。此外，加盟商亦只要電話便可以管理，「輕資產、低門檻」讓這間加盟店急速壯大。不過報導也提到，「四個朋友」的加盟商仍面臨選址失誤、裝置故障及平台流量波動等挑戰。

「四個朋友」能做到「60元人民幣4小時」，人均消費僅15-20元人民幣，對追求輕量化社交、私密休閒及低成本解壓的年輕人，構成莫大吸引力。（四個朋友抖音帳號）
「四個朋友」能做到「60元人民幣4小時」，人均消費僅15-20元人民幣，對追求輕量化社交、私密休閒及低成本解壓的年輕人，構成莫大吸引力。（四個朋友抖音帳號）

麻將 蜜雪冰城 大陸

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