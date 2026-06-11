大陸網購「6.18」檔期前 5家電商平台因涉虛假宣傳被約談

北京市市場監督管理局約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書五家電商平台，通報平台「內捲式」競爭等問題，涉及促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定和公示不規範，以及未公示商品經營者資訊等。

據央視新聞，北京市市場監督管理局11日約談淘寶（天貓）、京東、拼多多、抖音、小紅書5家電商平台，通報平台「內捲式」競爭綜合整治發現的第2批典型問題，主要包括促銷活動虛假宣傳、促銷規則制定與公示不規範、商品經營者資訊未公示等問題，並提出整改要求，旨在防範化解「6·18」檔期期間網路集中促銷可能引發的「內捲式」競爭風險，以及維護消費者合法權益、公平有序的網路市場環境。

其中，淘寶被指在媒體和應用程式端廣泛宣傳「6·18百億補貼」活動，但百億補貼並非「6·18」期間平台投入百億資金補貼消費者，實際上是長期的營銷活動。平台也多次拒絕提供「6·18」活動期間投入的實際補助金額及平台、商家間的出資比例。

抖音則是被指，在推出「6·18好物節」及「百億消費券」等活動期間，未向消費者公示促銷規則；平台對活動規則進行調整時直接通知商家，未設定公開徵求意見環節。

北京市場監督管理局提出以下整改要求：首先是「轉變競爭導向‌」，要求各平台需深刻認識「內捲式」競爭危害，將重心從「捲補貼、捲價格」轉向「比創新、比服務」，促進平台、經營者與勞動者共贏 。再者是要求「全面自查整改‌」，即立即對「6·18」促銷規則進行系統梳理與審核，迅速整改不合規問題。最後則是要求平台「持續動態監測‌」，並表示監理機關將持續運用綜合整治工作機制，對屢查屢犯者依法處置，維護市場正常秩序。

專家指出，非理性的大額補貼行為扭曲市場價格機制，擠壓商家利潤空間，阻礙產業創新升級，且部分平台單方免責條款加重了消費者風險。

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心主任劉曉春表示，各平台競相開展「百億補貼」，可能引發「內捲式」競爭風險。特別是非理性的大額補貼行為，不但扭曲市場價格機制，甚至個別平台規定補貼由商家全部承擔，商家陷入「不降價就沒流量、降價就虧損」的兩難困境，嚴重擠壓利潤空間，商家生存困難，阻礙行業創新和升級。