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分析：中國靈活就業突破3億 已成勞動力市場重要支柱

中央社／ 台北11日電

「中國靈活就業人數突破3億」的消息近日引發關注，有分析說，隨着發展趨勢和經濟環境的變化，靈活就業工作者越來越多，已成為中國勞動力市場的「重要支柱」。

香港01日前報導，靈活就業人數突破3億的說法，出自中國新就業形態研究中心最近公布的「2025中國藍領群體就業研究報告」。數字出爐後，有人關心數據的來源，有人擔心靈活就業者激增是否意味經濟下滑與工作難找。

報導表示，這份報告基於2萬8450份有效樣本，對2024至2025年的藍領就業市場進行研究與測算，涉及網約車（網路預約計程車）、快遞、家事服務、網路主播、貨車司機、製造業、建築業、保全等。

根據報告，2025年中國靈活就業者為2.8億人，2026年預計將達3.2億人，正式從就業市場的「補充形式」轉變為「重要支柱」。

報導說，目前來看，3.2億靈活就業者的說法是估算數據，而非嚴格的就業人口普查數據，但在很大程度上能說明中國就業市場的變化，這代表中國勞動力市場的重大結構性變化，經濟環境與發展趨勢已不同已往。

報導表示，靈活就業者的持續快速增加說明中國經濟、民眾心態都在發生改變，在龐大靈活就業者中，有人屬於主動選擇，但許多是被迫如此。

2025年9月，中國新就業形態研究中心的「城市出行的就業韌性：網約車司機就業圖景與職業表現（2025）」 報告表示，調研樣本中，62.8%的司機是家庭唯一就業者，有77%的司機是在失業後轉入網約車行業，逾半司機是家庭唯一或主要收入來源。

報導強調，靈活就業者的持續增加說明中國勞動力市場已有別於過去，但其中許多人是在中國經濟轉型、新舊動能轉換過程中因為經濟增速放緩、穩定工作機會減少而被迫成為缺乏社會保障、發展受限、收入不穩定的靈活就業者。

尤其容納大量靈活就業的快遞、外賣、網約車行業正面臨飽和風險，未來可能受到人工智慧（AI）衝擊，官方有必要防患於未然，為龐大靈活就業族群提供必要的社會保障和創造新的工作機會。

香港

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