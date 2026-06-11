中國5月出口超預期 全球景氣與AI產業拉動

中國5月出口年增19.4%，成長超過預期。分析指出，高成長集中於高端製造領域，AI產業成長、能源衝擊與漲價都拉動了出口增速。對美出口增加，也與美國關稅下調、訂單回補有關。

中國海關總署9日公布，以美元計價，5月，中國貨物貿易出口成長19.4%，進口成長27.4%。

「財經」雜誌引用多家券商研報報導指出，全球經濟景氣度維持擴張以及AI產業高增，能源衝擊下新能源相關產品出口加速，漲價因素均對5月出口增速帶來支撐。不只中國，韓國5月出口增速達53.2%，越南出口增速也有18.5%。

從出口產品分布來看，高成長集中於高端製造領域的特徵沒有變化。AI產業趨勢下，積體電路出口5月年增110.9%、自動數據處理設備年增66.1%，增速均創年內新高。汽車出口年增39.3%，仍在高成長區間。鋰電池是另一個高成長領域，前4個月累計年增為47.5%。

有券商研報指出，5月中國對美國出口年增率從4月的11.3%進一步升至35.4%。一方面，去年同期基數較低；另一方面，隨著美國關稅稅率下調，美國進口商集中補庫、部分訂單回流等因素支撐了對美出口。5月，中國對歐盟出口年增率則由4月的13.4%下滑至7.6%，但仍處於相對高位。

報導說，綜合多家市場機構觀點，中國出口增速有望在2026年保持較強成長韌性。主要理由有三：一是全球AI基礎設施投資熱點不減。二是高油價對出口的影響或有所滯後，漲價將對出口增速帶來支撐，並推動新能源出口成長。此外，中美經貿關係緩和，也將助力外需穩定。