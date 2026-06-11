陸5月 CPI 增1.2% 轉低通膨

大陸國家統計局公布最新數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）年漲1.2％，漲幅與4月持平；5月生產者物價指數（PPI）年漲3.9％，較前月回升1.1個百分點，為2022年7月以來新高，工業品價格加速上漲。

分析人士指出，大陸消費端通膨壓力並不強，表明國內需求仍然偏弱。但更廣泛意義上的價格上漲表明，大陸正在從通縮轉向「低通膨」環境，「PPI強、CPI低」的分化格局預計將進一步延續。

路透引述經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰表示，在人工智慧等需求強勁的行業，企業可以將更高的投入成本轉嫁給終端消費者，甚至向他們加價，但在汽車等產業的情況並非如此。澳新銀行分析師在數據公布後，將今年大陸PPI預測從0.8%上調至2%，但維持CPI預測不變，仍為1.2%，理由是上游產業向下游產業的傳導有限。

荷蘭國際集團大中華區首席經濟學家Lynn Song指出，目前食品和房地產價格有助於抑制整體通膨。但更廣泛意義上的價格上漲表明，大陸正在從通縮環境轉向「低通膨」環境。

大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟對第一財經表示，隨著暑期消費旺季疊加「人工智慧+」產業應用的深化落地，預計CPI將保持溫和運行，而PPI有望隨著工業企業補庫節奏的加快，呈現震盪回升態勢。

中國銀河證券指出，在地緣衝突推升能源價格與供給衝擊逐步顯現的情況下，大陸PPI已進入上行通道，物價水平抬升方向較為明確，「再通膨」環境正在形成。

但由於需求端修復仍偏溫和，本輪價格上行仍以成本推動為主，上游獲利有望改善，而中下游製造業利潤仍面臨一定擠壓。