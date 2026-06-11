大陸玻纖布業衝刺高端產能

受AI算力需求爆發，推動電子級玻纖布（電子布）漲價。大陸上市企業紛紛搶抓產業機遇，聚焦高端電子布產能擴充。

截至6月初，市場上常用規格的電子布已完成年內五輪調漲，均價達每公尺人民幣7.4元，與去年第3季低點相比，漲幅達100%。

重慶某電子玻纖布企業稱，目前產線滿負荷運行，產能利用率超100%，排產周期超過二個月，個別極薄布及超性能高階布排產周期超過四個月。

業者持續擴大電子布產能。浙江淮安一座年產3.9億公尺電子級玻纖布的零碳智慧製造基地今年3月投產；全球玻纖龍頭中國巨石也宣布投資人民幣44.31億元，新增五萬噸電子級玻纖紗及3.2億公尺電子級玻纖布產能。

在此波擴產中，許多大陸業者往高端產品布局。湖北菲利華石英玻璃相關負責人表示，公司透過持續自主研發，相繼推出多種高端極薄布、超薄布、極細紗、超細紗等產品，並成功研發出超低介電、超低膨脹係數等高性能電子級石英纖維和石英布。

中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇稱，不少企業主動調整產品結構，縮減普通電子布產能，將產線與原料轉向利潤更高的AI專用高端電子布，常規品類供給隨之收縮。