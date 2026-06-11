陸 PCB 業大擴產 20家搶跑

AI算力需求帶動電子硬體升級，大陸印刷電路板（PCB）行業進入擴產潮。陸媒統計，今年以來已有20家A股PCB公司宣布擴產，總投資逾人民幣800億元（約新台幣3,700億元）。

在AI伺服器與高速運算帶動下，高階產能緊俏並推動上游布局，但產業人士指，新產能多將於二至三年內集中釋放，後續供需仍存在諸多變數。

科創板日報指，AI算力基建正重塑電子硬體產業鏈，PCB已成為算力系統中的關鍵互連介質。AI伺服器及智慧汽車電子需求推動產業進入結構性景氣，高階產能供不應求。

業界人士表示，目前產業面臨的主要卡點，一方面在高階產能（並非中低階產能）供不應求，「甚至三至五年內都會處於高景氣狀態而非產能過剩」；另方面，原材料漲價為產業鏈帶來的價格壓力和產能制約，迫使下游、中游企業紛紛向更上游環節布局。

在擴產企業中，勝宏科技將年度投資規模提高至人民幣200億元，其中人民幣148億元用於產能與高階產線升級。內部人士表示，AI PCB為主要成長方向，惠州基地2026年下半年將迎來新一輪投產與達產。而滬電股份累計推出人民幣176億元擴產計畫，該公司表示，項目穩步推進，預計至2027年訂單仍充足，擴產屬於分階段升級式布局。