聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻1290萬考生市場 阿里、騰訊推AI志願填報助手

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國高考7日開考，今年共1290萬人報名，今年AI智慧系統也在多地考場投入監考。 (新華社)
中國高考7日開考，今年共1290萬人報名，今年AI智慧系統也在多地考場投入監考。 (新華社)

據中國大陸教育部數據顯示，今年高考報名人數為1290萬人。各家網路公司抓緊機會，阿里巴巴和騰訊紛紛推出考志願填報Agent（智能代理），以爭奪面向一般消費者（To C）的用戶市場。

大陸「財新網」報導，阿里旗下大模型應用千問10日發布「千問高考志願填報專家」，以八年高考數據為基礎，涵蓋高考志願日曆、高考志願報告與高考志願回答三大核心功能，提供免費服務。

騰訊的元寶和QQ瀏覽器則在5日推出「元寶高考通」，自稱是業內「首個高考諮詢師Agent」。

百度也在其瀏覽器搜索「高考」後的選擇界面增加「AI志願報告」等與AI有關的功能，用戶點擊後即會跳轉至百度旗下的AI助手文心，並可利用文心4.5 Turbo及DeepSeek-V4-Pro等大模型分析高考志願填報。

千問事業部產品負責人鄭嗣壽稱，目前請專業志願規劃師指導的家庭佔比不足5%，而Agent服務比起此前的大模型有更強的主動對話能力，更接近人類的對話，「不是要取代人類專家的判斷力，而是要把人類專家的主動對話能力規模化，平等地、普惠地提供給每一個考生」。

鄭嗣壽強調，千問高考Agent的定位是輔助決策，不會提供武斷的結論，而是提供全面的分析與傾向性的建議。

調研機構QuestMobile最新數據顯示，截至2026年3月，大陸月活躍用戶數排名前五的AI應用分別為字節豆包、阿里千問、DeepSeek、騰訊元寶和螞蟻阿福，月活躍用戶數躍用戶數分別為3.45億、1.66億、1.27億、5735萬和2715萬。

上述機構的報告還稱，截至4月份，大陸AI原生App的月活躍用戶數躍用戶已經達到4.6億，人均使用頻次達到91次，人均使用時長達到180分鐘，都為歷史新高，意味著AI逐步成為用戶獲取資訊的「第一入口」。

騰訊 阿里 日曆

延伸閱讀

大陸AI瀏覽器競賽升溫 美團推Tabbit 1.0布局AI代理工具

發呆都能記錄 高考AI防弊 考生：連偷看天花板也不敢

陸劇女星艾米參加高考拒合照被嘲「耍大牌」 卻獲全網力挺

果粉扎心 蘋果Siri AI暫不引入中國市場 挨批「賣點被閹割」

相關新聞

搶攻1290萬考生市場 阿里、騰訊推AI志願填報助手

據中國大陸教育部數據顯示，今年高考報名人數為1290萬人。各家網路公司抓緊機會，阿里巴巴和騰訊紛紛推出考志願填報Agent（智能代理），以爭奪面向一般消費者（To C）的用戶市場。

大陸新能源汽車市占創新高 每3人只有1人買燃油車

最新數據顯示，6月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至66.7%，創單週歷史新高，相當於每3輛新車中，只剩1人...

長約鎖單可能還有缺口...寧德時代狂掃貨電解液 電解液業迎榮景

大陸電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單，有大陸業者稱，電解液行業產能利率在上升，尤其是龍頭企業開工率一直很好。在儲能議題爆發、長單密集簽約趨勢下，電解液行業確立景氣向上的信號。

曾被稱為「發瘋式營銷」 追覓CEO俞浩被微博禁言

大陸智能家電明星企業「追覓科技」（Dreame）創始人兼CEO俞浩，近日其微博主頁顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，俞浩最後一條微博更新時間為6月1日晚間11點。

加強高收入納稅規範 大陸前5月居民境外收入補稅逾600億

大陸國家稅務總局公布，稅務機關持續加強高所得人員納稅引導規範，對個人所得稅增長帶來一定增收效應。1-5月累計補繳稅款約130億元（人民幣，單位下同，約新台幣606億元）。該局數據顯示，1-5月，個人所得稅收入7,643.9億元，按年增長12%。

果粉扎心 蘋果Siri AI暫不引入中國市場 挨批「賣點被閹割」

蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。不過，Siri AI暫時不會在中國大陸地區和歐盟市場推出，原因與監管政策未獲通過有關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。