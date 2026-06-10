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大陸新能源汽車市占創新高 每3人只有1人買燃油車

中央社／ 台北10日電
最新數據顯示，6月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至66.7%，創單週歷史新高，相當於每3輛新車中，只剩1人買傳統燃油車。示意圖／ingimage
最新數據顯示，6月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至66.7%，創單週歷史新高，相當於每3輛新車中，只剩1人買傳統燃油車。示意圖／ingimage

最新數據顯示，6月第一週，中國大陸新能源乘用車零售的市占率上升至66.7%，創單週歷史新高，相當於每3輛新車中，只剩1人買傳統燃油車。

陸媒第一財經報導，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會），今天發布6月第一週中國大陸乘用車市場批發與零售數據。

數據顯示，6月1日至7日，中國大陸新能源乘用車零售市占率上升至66.7%，創單週歷史新高。這意味著每3輛新車中，有2輛為新能源汽車（純電動車加插電式混合動力車），燃油車僅占1輛。

數據顯示，中國車市持續疲軟，6月第一週，大陸乘用車市場零售22.8萬輛，比去年同期減少23%，較5月同期下跌11%；今年以來累計零售732.7萬輛，年減20%。

其中，新能源汽車相對抗跌且銷量升溫。6月1至7日，新能源乘用車零售15.2萬輛，比去年同期下跌14%，較上月同期成長8%；今年以來累計零售3850萬輛，年減15%。

相形之下，燃油乘用車6月第一週零售為7.6萬輛，與去年同期的14.1萬輛相比，下滑幅度高達46%。

報導提到，燃油車生產規模也在明顯萎縮。6月第一週，純燃料輕型車生產10.8萬輛，大幅減少39%。

中國乘聯分會秘書長崔東樹表示，高油價與政策傾斜共同加速「油電切換」。地緣局勢推動國際油價高位運行，國內燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是新能源車大幅增長的核心因素。

報導指出，1月乘用車零售排名前10的榜單中，還有7款燃油車，但5月排名前10的車型首次被新能源車全部包攬，燃油車銷量最高的吉利博越，僅位居榜單第17。

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