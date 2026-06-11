聽新聞
0:00 / 0:00
13日廈門登場 海峽論壇活動開展
大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，大陸國台辦發言人張晗昨指出，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。
張晗表示，海峽論壇是堅持民間性、草根性、廣泛性的兩岸民間交流平台，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要作用。針對陸委會擴大禁令，限制地方政府人員與會，張晗批評，民進黨當局出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要。
提到海峽論壇的籌備情況，張晗表示，目前論壇各項籌備工作基本就緒。論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等四場活動，近千名台胞踴躍參與。
張晗說，本屆論壇持續關注、服務基層和青年群體，讓兩岸融合惠及更多兩岸同胞。活動涵蓋基層治理、婚姻家庭、社會公益、體育賽事、民間信仰、歌舞藝術、金融科技、鄉村振興、農漁合作、新媒體創作等多元領域，創新推動兩岸教育、電商、生物醫藥和中小企業等對接。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。