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13日廈門登場 海峽論壇活動開展

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導

大陸主辦的第十八屆海峽論壇將於十三日在廈門登場，大陸國台辦發言人張晗昨指出，中國國民黨副主席張榮恭等台灣各界代表人士將出席大會。

張晗表示，海峽論壇是堅持民間性、草根性、廣泛性的兩岸民間交流平台，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要作用。針對陸委會擴大禁令，限制地方政府人員與會，張晗批評，民進黨當局出於頑固台獨立場，漠視民眾意願和地方發展需要。

提到海峽論壇的籌備情況，張晗表示，目前論壇各項籌備工作基本就緒。論壇系列活動在福建各地陸續開展，已舉辦台灣人才廈門對接會、海峽百姓論壇、海峽兩岸龍舟賽、共同家園論壇等四場活動，近千名台胞踴躍參與。

張晗說，本屆論壇持續關注、服務基層和青年群體，讓兩岸融合惠及更多兩岸同胞。活動涵蓋基層治理、婚姻家庭、社會公益、體育賽事、民間信仰、歌舞藝術、金融科技、鄉村振興、農漁合作、新媒體創作等多元領域，創新推動兩岸教育、電商、生物醫藥和中小企業等對接。

海峽論壇 海峽 廈門

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