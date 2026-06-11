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端午假期 入境遊預訂增逾6倍

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

端午節臨近，假期出遊進入預訂高峰期。中國大陸在線旅遊平台飛豬九日發布的「二○二六年端午假期出遊風向標」報告顯示，今年端午假期出境遊需求持續上漲，入境遊預訂量同比增長超六倍。

中新社報導，報告指出，從出遊趨勢來看，今年端午假期更靠近暑期，避暑遊成為熱門主題，新疆、西藏、甘肅、青海、遼寧等目的地客流增速較快。

大陸全國南到北、東到西的客流動向尤為明顯。例如，合肥至伊犁、南昌至長春、南通至成都、廣州至德宏、瀋陽至蘭州等方向客流均翻倍增長。　　

粽葉飄香、龍舟競渡依然是今年端午假期旅遊消費的一大看點。飛豬數據顯示，近一周含有包粽子、看龍舟賽等民俗體驗在內的旅行熱度環比增長超百分之四十。

隨著高考、大學「考試周」陸續進入尾聲，端午假期學生人群出遊需求激增。

截至目前，端午假期學生預訂人次同比提升超百分之七十，北京、上海、廣州、武漢、成都、長沙、南京、西安、鄭州、重慶等是畢業旅行的熱門客源地。今年端午假期出境遊需求持續上漲。截至目前，端午假期包含機票、酒店在內的出境線路遊預訂量同比增長百分之六十四，南韓、泰國、馬來西亞、印尼、澳洲等國家是熱門目的地，比利時、巴西、斐濟、哈薩克、烏茲別克等國家增速較快。

端午節 南昌 新疆

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