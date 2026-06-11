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湖北啟動1億微短劇基金

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第二屆中部地區微短劇產業發展協作交流活動九日在武漢舉行，湖北正式啟動一億元（人民幣，下同）規模的微短劇產業基金，投資於ＩＰ創作孵化、內容攝製、動漫短劇、海外分發等融合新業態。

中新社報導，近年來，微短劇產業迅速崛起。數據顯示，二○二五年中國大陸微短劇市場規模突破千億元，較二○二四年翻倍；用戶規模突破七億，直接和間接帶動就業崗位逾兩百萬個。 　　

依托成熟工業化製作體系與豐富文化內核，大陸微短劇正加速成為文化出海新名片，拓展出廣闊的國際內容消費市場空間。　

「微短劇不僅是一種文藝形態，更成為賦能千行百業的輕量化工具。」大陸國家廣播電視總局廣播電視規劃院副院長滕勇表示，如其與文旅聯動推介城市名片，與教育結合普及歷史知識。近年來，科技創新等題材體量快速擴大、ＩＰ衍生空間廣。面向世界，講好中國故事類題材海外市場空間廣闊。

湖北省廣播電視局局長張世華表示，微短劇已從流量風口成長為文化產業的重要成長點，要推動生成式人工智能、大數據、虛擬現實等新技術在微短劇劇本生成、虛擬拍攝、智能剪輯、內容審核、宣傳推廣等全鏈條應用與場景落地。湖北已發布措施，從產業基地培育、人才、科技、資金等方面發力，推動微短劇產業發展。推動微短劇作品出海，鼓勵和支持企業與海外傳播渠道加強合作，開展內容創作、製作技術、發行播映等方面國際合作，拓展微短劇多語種海外市場。

基金 武漢 中國大陸

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