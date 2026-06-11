香港鼓勵企業設財資中心

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇九日公布香港企業財資中心發展行動計畫，希望通過四Ｔ框架，吸引更多跨國企業在香港設立企業財資中心，並協助在港營運的企業財資中心擴大規模。

中新社報導，當天由香港特區政府財經事務及庫務局、稅務局、香港金融管理局和投資推廣署主辦的企業財資中心論壇在香港特區政府總部舉行。

許正宇介紹，香港已躍居為全球第一的跨境財富管理中心，更是全球最大的離岸人民幣業務中心。過去十年在香港設立的企業財資中心數目顯著增長，為進一步把香港打造為企業財資中心的主要基地，上述四部門制訂行動計畫，從革新稅制（Tax Revamp）、持續擴展全面性避免雙重課稅協定網絡（Tax Agreements）、針對性推廣（Targeted Promotion）及與業界溝通並培訓人才（Talent and Dialogue）四大方面入手，鼓勵來自世界各地的跨國企業集中在香港管理資金、配置資產和管控風險。

他解釋，香港將革新稅務優惠制度，引入更具競爭力的分級制度，優化現行寬減措施，並增設預先審核機制，讓獲批企業的財資中心及關聯企業享有更多稅務優惠、更高的稅務確定性。香港會持續積極拓展全面性避免雙重課稅協定網絡。特區政府已與五十七個經濟體簽訂全面性避免雙重課稅協定，未來會持續擴展網絡，聚焦共建一帶一路經濟體，讓以香港為基地的企業在對外拓展業務時可享有更大稅務確定性及避免雙重課稅。