5年新高 陸蛋價年漲8成

大陸自五月開始蛋價瘋漲，目前多地零售價更突破人民幣五元一市斤（五百克，單位下同），較去年同期上升達八成，創下近五年同期新高。有超市更出限購令，大陸民眾抱怨現在雞蛋「一天一個價」、「雞蛋貴過雞肉」。根據Mysteel農產品網的資訊，山東毛雞主流報價穩定在每斤三點六五元，這意味雞蛋價格比山東毛雞還貴。

央視報導，六月初北京新發地市場每斤雞蛋的批發價格已達五點五元，比五月初上漲了百分之廿六左右，同比漲幅更是接近百分之八十，也是近五年同期的最高。

綜合合肥晚報、齊魯晚報，八日合肥市場市售洋雞蛋的價格普遍在每斤六元左右，較前期上漲約百分之二十。在定遠路上的一家雞蛋專賣店裡，其中洋雞蛋售價每斤六元，土雞蛋售價每斤八點五元至十一點八元間。店員表示這段時間不僅洋雞蛋的價格上漲，土雞蛋也漲價，相較於四月上漲百分之二十至三十。

「昨天四點九九元一斤，今天就五點二九元了，一天一個價。」濟南市歷下區大潤發，雞蛋專賣區的工作人員一日表示。往年五一過後，雞蛋市場都會進入傳統消費淡季，價格穩步回落，但今年該行業慣例被徹底打破，近期大陸蛋價累計上漲超一元，逆勢走出一輪強勢上漲行情。

為何雞蛋漲幅大？分析認為，上漲主因在於端午節前雞蛋需求量較大，粽子等節日食品製作帶動消費；同時，夏季氣溫升高，老雞淘汰、新雞尚未完全接替，市場整體處於「低庫存運行」狀態，供給偏緊；去年雞蛋價格較低，養殖戶淘汰蛋雞數量增加，導致今年蛋雞存欄量下降，雞蛋產量減少。此外，豆粕等主要飼料原料價格持續上漲，進一步推高養殖成本。

卓創資訊分析，端午節後、梅雨期間，雞蛋價格或下滑。端午備貨結束後，市場支撐邏輯消退。加上南方大範圍入梅，雞蛋儲存難度上升，持續高溫高溼的氣候，成為壓制蛋價的核心因素。結合歷年梅雨期價格波動規律，及當前現貨基本面綜合研判，蛋價回落空間在每斤○點五至○點七元間。