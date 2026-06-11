油價衝擊 陸上月銷量前10 全是新能源車

大陸汽車媒體「懂車帝」日前發布五月乘用車零售銷量排行榜顯示，排名前十的車型全部為新能源車。這顯示在高油價影響下，燃油車在五月徹底退出乘用車零售銷量前十的舞台。

根據懂車帝發布的五月銷量排行榜：排名第一的是微型電動車星願，月銷三八七五一輛；特斯拉Model Y以二八九一一輛位居第二；小米SU七、零跑A十、理想i6分列第三至第五位。前十名榜單中，純電、增程、插混各占一席之地，燃油車已不見身影。

如果將時間往前推，四月前十榜單中還有吉利繽越這款燃油車；三月則有五款燃油車入圍；今年一月為七款。換言之，才僅半年時間，燃油車從占據大半江山到徹底歸零。

第一財經報導，大陸乘聯會秘書長崔東樹指出，五月車市「燃油冷、新能源熱」成最大焦點，大陸新能源零售滲透率突破百分之六十，達百分之六十二點九（歷史新高），電動化替代速度超預期。

而燃油車銷量下滑其實也拖累大陸車市，崔東樹表示，大陸車市下滑的核心誘因是燃油車在高油價衝擊下的銷量大幅萎縮，五月燃油車市占百分之三十七點一，但年增減量占乘用車總減量的百分之八十二，拖累大盤走勢。

他進一步指出，地緣局勢推動國際油價高位運行，大陸燃油車用車成本持續攀升，既直接壓制燃油車購車意願，也加重居民支出壓力，進一步削弱整體購車消費力，是制約車市年增大幅增長的核心因素。

大陸乘聯會八日公布最新數據，五月大陸乘用車市場零售一五一萬輛，年減百分之二十二點一，月增百分之九點二；今年以來累計零售七○九點九萬輛，年降百分之十九點五。今年五月燃油車零售年降百分之三十九。