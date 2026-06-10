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長約鎖單可能還有缺口…寧德時代狂掃貨電解液 電解液業迎榮景

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單引發市場關注。圖／路透
大陸電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單引發市場關注。圖／路透

大陸電池巨頭寧德時代近日連續向新宙邦、永太科技兩家電解液公司簽下長單，有大陸業者稱，電解液行業產能利率在上升，尤其是龍頭企業開工率一直很好。在儲能議題爆發、長單密集簽約趨勢下，電解液行業確立景氣向上的信號。

新宙邦公告顯示，寧德時代三年的採購量呈階梯式增長：預計2026年採購量5萬噸，上下浮動10%；2027年採購量10萬噸，上下浮動12%；2028年採購量15萬噸，上下浮動15%。這也是該公司首次披露寧德時代的長約公告；永太科技稱，2026年至2028年期間，寧德時代預計向浙江永太新能源採購電解液分別為7萬噸（±1.0萬噸）、15萬噸（±2.0萬噸）、25萬噸（±4.0萬噸），合計約47萬噸。

此外，大陸電解液「一哥」天賜材料近年陸續披露長約訂單，且客戶涵蓋大陸知名電池廠商：1日披露，公司向楚能新能源預計供應的電解液產品由不少於55萬噸調整為不少於101萬噸。協議有效期至2023年年底；去年11月，與中創新航簽訂長協，2026年至2028年供應72.5萬噸電解液產品，同時與國軒高科簽訂《年度採購合同》，2026年至2028年供應87萬噸電解液產品；去年9月，與瑞浦蘭鈞能源股份有限公司簽訂長協，至2030年末供應不少於80萬噸電解液產品。

鋰電池需要多少電解液？據大陸電解液巨頭天賜材料此前公開說法，按目前主流的電解液配方，1GWh鋰電池需要約1,000噸的電解液，對應約125噸六氟磷酸鋰。

據多家機構研報預測，寧德時代2026年電池出貨量有望達到900GWh至1,000GWh。有行業人士對界面新聞分析，寧德時代今年的電解液需求量有可能上升至90萬噸。儘管披露長約公告，仍存在缺口。

在動力電池外，儲能正成為電解液需求的新引擎。據高工產業研究院（GGII）數據，2025年全球儲能鋰電池出貨量預計超650GWh，年增超80%，超動力電池的增速。儲能電池對電解液的消耗量雖略低於動力電池，但單體項目規模大、訂單周期長、客戶黏性高。

EVTank統計數據顯示，2025年全球鋰離子電池電解液出貨量年增44.5%達到240.2萬噸，其中中國電解液實際出貨量達到223.5萬噸，在全球電解液市佔提升至93.05%。

寧德時代

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