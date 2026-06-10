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曾被稱為「發瘋式營銷」 追覓CEO俞浩被微博禁言

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
追覓科技（Dreame）創始人兼CEO俞浩。（追覓科技網站）
追覓科技（Dreame）創始人兼CEO俞浩。（追覓科技網站）

大陸智能家電明星企業「追覓科技」（Dreame）創始人兼CEO俞浩，近日其微博主頁顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，俞浩最後一條微博更新時間為6月1日晚間11點。

微博官方帳號「圍脖俠」10日通報稱，經核實，帳號「俞浩—愛送黃金」被某企業投訴，其作為網路名人帳號以「喊話」等形式發布質疑、拉踩企業的違規內容，因違反大陸中央網信辦「清朗．優化營商網絡環境整治惡意炒作涉企信息」專項行動要求，在多個平台被責令予以禁言處置。

39歲的俞浩生於江蘇南通，畢業於北京清華大學航天航空學院。此前，俞浩高調刷屏以及公司大規模跨界擴張的舉動引發關注爭議，「追覓員工怒懟CEO俞浩」、「俞浩放言要做第一個百萬億美金公司生態」、「俞浩要五年內成為世界首富」、「俞浩喊話余承東加入追覓」、「俞浩回應刷屏爭議」等話題，讓追覓和俞浩幾乎常駐在大陸各大社群媒體熱搜。

對於俞浩的風格，外界評價兩極分化。支持者認為其敢於表達、充滿創業激情，具備鮮明的個人特色；反對者則認為其部分表態過於誇張，存在過度營銷嫌疑。有大陸網友因此給他貼上「宇宙浩」、「賈躍亭第二」等標籤。

追覓科技創立於2017年，是以高速數位馬達、智慧算法、運動控制技術為核心的全球高端科技品牌，旗下產品覆蓋高端大家電、戶外智慧型設備、家用清潔電器、智慧廚電以及個人護理等多個品類、持續拓新。

微博 大陸

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