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加強高收入納稅規範 大陸前5月居民境外收入補稅逾600億

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家稅務總局。圖／微博照片
大陸國家稅務總局。圖／微博照片

大陸國家稅務總局公布，稅務機關持續加強高所得人員納稅引導規範，對個人所得稅增長帶來一定增收效應。1-5月累計補繳稅款約130億元（人民幣，單位下同，約新台幣606億元）。該局數據顯示，1-5月，個人所得稅收入7,643.9億元，按年增長12%。

新華社，大陸稅務機關不斷加強對居民個人境外所得的宣傳引導及政策輔導，取得境外收入的納稅人遵從度明顯提高。再如，持續強化文娛和網絡主播領域的稅收監管，通過大數據及時發現並糾正從業人員涉稅問題，進一步提升了納稅人合規意識和納稅遵從。

大陸國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新表示，個人所得稅收入增長較快主要有三個原因：一是資本市場活躍帶動相關所得項目高速增長；二是部分行業繳稅增長較快；三是稅務機關持續加強高收入人員納稅引導規範帶來增收。

黃立新指出，今年以來大陸A股行情向好，推動個人所得稅快速增長。其中，限售股轉讓所得個稅按年增長96.2%，利息、股息、紅利轉讓所得個稅按年增長17.9%，股權轉讓所得個稅同比增長10.2%。

此外，很多公司的持股平台以合夥企業形式成立，自然人合夥人在減持股票時需要按經營所得繳納個人所得稅，帶來這類個稅同比增長14.1%。同時，隨著資本市場持續活躍，員工股權激勵行權活躍，也帶動個人股權激勵個稅收入持續增長。綜合測算，資本市場活躍對個人所得稅增長的貢獻度近五成。

新華社

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