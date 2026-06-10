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國際奢侈品退場！不畏金價下跌 陸本土黃金珠寶逆勢進駐恒隆、IFC

聯合報／ 記者林宸誼／上海即時報導
老鋪黃金2025年狂攬人民幣273億營收，躋身大陸奢品前五，拿下北京SKP、上海恒隆和IFC的龍頭位置。（記者林宸誼／攝影）
老鋪黃金2025年狂攬人民幣273億營收，躋身大陸奢品前五，拿下北京SKP、上海恒隆和IFC的龍頭位置。（記者林宸誼／攝影）

進入6月以來，國際黃金價格持續走低，然而曾占據上海恒隆、IFC 1樓的國際奢品接連撤場，老舖黃金等大陸國產黃金品牌，成為頂奢購物中心招商的新寵。

實際走一趟上海徐家匯商圈的港匯恒隆廣場，老鋪黃金的位置就在商場顯眼處，店內正有消費者在選購黃金。另一棟東方商廈，則在1樓匯集了周大福、老鳳祥、老廟黃金、中國黃金。

以老鋪黃金為例，2025年狂攬人民幣273億（新台幣1,256億元）營收，躋身大陸奢侈品前五名，拿下北京SKP、上海恒隆和IFC的龍頭位置。潮宏基則落地上海IFC華東首家非遺工藝館，靠花絲鑲嵌非遺工藝和完整的文化體系，站穩頂奢圈層。

然而，10日現貨黃金跌破4,200美元關口，大陸多家品牌金飾價格集體大幅下跌，紛紛跌破每克人民幣1,300元，金飾克價年內已大跌人民幣470元。

10日，據各大金飾品牌官方小程序，周大福金飾克價報人民幣1,276元，周六福金飾克價報人民幣1,271元，周生生金飾克價報人民幣1,277元，老廟黃金金飾克價報人民幣1,283元，老鳳祥金飾克價報人民幣1,276元。

家住上海的楊小姐，剛從老舖黃金買了20克金條，她表示每年都會買入一定數量的金條或金飾，平時也會關注金價，等到合適的價錢再出手。在她看來，當前黃金價格已跌至相對低點，符合她的心理價位。

然而吳小姐則指著金店櫃台裡的首飾價格說，「價格還是太貴。」尤其10日首飾金價格仍在每克人民幣1,200元（約合新台幣5,500元）以上，超出她的心理預期。她來到金店，主要是為了看看是否有喜歡的樣式和折扣，再決定是否「以舊換新」。

倒是中國人民銀行日前公布的官方儲備資產數據顯示，截至5月末，大陸黃金儲備為7,496萬盎司，較4月末增加32萬盎司。這是大陸央行連續第19個月增持黃金。

稍早，歐洲中央銀行6月2日發布報告稱，截至2025年年底，黃金在全球官方儲備資產總額中的占比已升至27%，超過美國國債，成為全球官方儲備第一大資產。

黃金 周大福 上海

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