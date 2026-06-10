陸5月CPI年增1.2%、PPI連3月上漲 創近4年來高位

大陸國家統計局公布，5月全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.2%，略低於市場預期按年升1.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1%，前值1.2%。

據澎湃新聞，5月份食品菸酒及在外餐飲類價格按年下降0.9%，其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通信、醫療保健價格分別上漲9.9%、5.4%和2.1%，生活用品及服務、衣著、教育文化娛樂價格分別上漲1.8%、1.4%和1.3%；居住價格下降0.2%。

按月份計算，5月份食品菸酒及在外餐飲類價格按月下降0.2%，其他七大類價格按月一漲兩平四降。其中，衣著價格上漲0.6%；教育文化娛樂、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、其他用品及服務價格均下降0.4%，交通通信、居住價格分別下降0.3%和0.1%。

大陸5月全國工業生產者出廠價格（PPI）連續第3個月上漲，按年增長3.9%，為2022年7月以來新高，預期3.8%，前值2.8%；全國PPI按月上漲0.5%，漲幅比上月回升1.2個百分點。

數據顯示，工業生產者購進價格較去年上漲5.8%，較上季上漲1.3%。今年前5個月平均，工業生產者出廠價格較去年同期上漲1.0%，工業生產者購買價格上漲1.6%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董麗娟分析，算力需求成長等帶動有色金屬、電氣機械及電腦相關產業價格上漲，國際原油價格波動傳導影響國內相關產業價格由漲轉降。

路透指出，大陸CPI和工業生產者購買價格指數均上漲，顯示高漲的全球能源價格正持續推高製造業和一般家庭的成本。