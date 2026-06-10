聽新聞
0:00 / 0:00
陸5月CPI年增1.2%、PPI連3月上漲 創近4年來高位
大陸國家統計局公布，5月全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.2%，略低於市場預期按年升1.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.1%，前值1.2%。
據澎湃新聞，5月份食品菸酒及在外餐飲類價格按年下降0.9%，其他七大類價格按年六漲一降。其中，其他用品及服務、交通通信、醫療保健價格分別上漲9.9%、5.4%和2.1%，生活用品及服務、衣著、教育文化娛樂價格分別上漲1.8%、1.4%和1.3%；居住價格下降0.2%。
按月份計算，5月份食品菸酒及在外餐飲類價格按月下降0.2%，其他七大類價格按月一漲兩平四降。其中，衣著價格上漲0.6%；教育文化娛樂、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、其他用品及服務價格均下降0.4%，交通通信、居住價格分別下降0.3%和0.1%。
大陸5月全國工業生產者出廠價格（PPI）連續第3個月上漲，按年增長3.9%，為2022年7月以來新高，預期3.8%，前值2.8%；全國PPI按月上漲0.5%，漲幅比上月回升1.2個百分點。
數據顯示，工業生產者購進價格較去年上漲5.8%，較上季上漲1.3%。今年前5個月平均，工業生產者出廠價格較去年同期上漲1.0%，工業生產者購買價格上漲1.6%。
大陸國家統計局城市司首席統計師董麗娟分析，算力需求成長等帶動有色金屬、電氣機械及電腦相關產業價格上漲，國際原油價格波動傳導影響國內相關產業價格由漲轉降。
路透指出，大陸CPI和工業生產者購買價格指數均上漲，顯示高漲的全球能源價格正持續推高製造業和一般家庭的成本。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。