阿里擬蓋小型核反應爐 傳與核電央企談合作

為應付資料中心龐大電力需求，有消息稱，大陸網路巨頭阿里巴巴接洽核電央企，探討建設小型核反應爐（SMR）事宜。

一位核電央企人士透露前述消息，並稱「阿里巴巴杭州仁和資料中心存在較大的電力需求。」仁和是浙江首個雲計算資料中心，承擔著強腦科技、靈伴科技等AI企業的算力支撐。

小型核反應爐是指發電量通常在300MW以下的新型核能技術，其核心特色為「微型化」與「模組化」，能有效縮短建設時間與降低成本，且其功率較低、具備被動安全機制與完全封閉的冷卻系統，使嚴重事故風險大幅降低。

事實上，阿里在1月與中國核電在寧波象山成立一家核能合資公司，經營範圍包含發電業務。

中國經營報報導，隨著人工智慧快速發展，資料中心電力需求持續增長，科技企業對穩定、清潔電力需求迫切。在美國，Meta、亞馬遜、谷歌等科技巨頭，分別與核電相關企業達成合作或推進相關專案，試圖以小型模組化反應爐等技術路徑，匹配資料中心的電力需求。